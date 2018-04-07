Сбор — у ТЦ «Земляника»: в Перми волонтёры вновь выйдет на поиски пропавшего мужчины с инвалидностью

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