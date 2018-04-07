Сегодня, 7 апреля, в 11:00 пермяки вновь будут искать пропавшего Андрея Лапина. По словам его сына Ивана, отец 5 апреля вышел из своего дома на проспекте Парковом на прогулку и пошёл в сторону Балатовского парка. Больше мужчину не видели. Вчера поисковый отряд Ирины Бухановой собрал волонтёров на поиски, но они пошли безрезультатно. 7 апреля в 11:00!волонтёры собираются у ТЦ «Земляника» (проспект Парковый, 17) на парковке. С координатором можно связаться по телефонам: 89638834850, 89223792126 (Лена). — С собой нужно взять яркую одежду, тёплую, непромокаемую высокую обувь, фонари, перекус и термос, — советуют волонтёры. — Поиски будут проходить на Парковом. Сын пропавшего Андрея Лапина рассказывал, что его отец мог сесть на автобус и уехать в сторону Пролетарского микрорайона или центра города. Но у мужчины не было денег, поэтому его могли высадить где угодно. — У отца деменция, он инвалид второй группы, — сообщил 59.ru Иван. — У него очень слабое здоровье, он не разговаривает, плохо соображает. Телефона с собой не было, он им не умеет пользоваться. Андрею Лапину на вид 55—60 лет. Его рост 160—164 сантиметра. Особые приметы: ходит с опущенной вниз головой. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Лапина, просят позвонить по телефону: 8-906-887-71-97 или 02.