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В Мещере бродят рыси и куницы
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В Мещере бродят рыси и куницы 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса cdn.fishki.net  Зимние маршрутные учеты, ежегодно проводимые в национальном парке «Мещера» показали, что помимо привычных для нашей местности лося, лисы, зайца и кабана в фауне заповедника обитают рыси, куница, горностай, косуля, пятнистый олень и даже благородный олень.
Следы этих животных обнаружили специалисты парка, проводившие в январе и феврале этого года зимний маршрутный учет. Пройдя по всей территории парков «Мещера» и «Мещерский» сотрудники заповедника фиксировали следы, оставленные активными в это время четырехлапыми.
Нынешний учет показал, что в заповеднике проживает 16 особей рысь, 133 куницы, более 70 особей пятнистого оленя, 45 косуль, свыше 1000 лосей и 200 горностаев. А вот серый волк стал редким видом — зафиксировано всего 5 особей на 300 тысяч гектаров территории национального парка «Мещера». Специалисты связывают с антропогенными факторами — люди не любят жить с волками и борются с ними всевозможными способами, в том числе браконьерскими.
Учет кабанов проводился при помощи средств видеонаблюдения на подкормочных площадках. Сегодня на территории заповедника проживает 40 особей дикого кабана, из них 15 — молодняк в возрасте до 1 года. Регулирование численности поголовья кабанов связано с африканской чумой свиней, которое не допускает рост количества особей этого животного.
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