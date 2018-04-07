Сбежавшие с фермы козы застряли на краю моста

Две козы попытались сбежать с фермы в Пенсильвании, но просчитались и застряли на мосту. Их спасли сотрудники Департамента транспорта, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Коз обнаружили сотрудники полиции и дорожной службы. С помощью подъемного крана с люлькой животных удалось снять с моста и вернуть на ферму. Сейчас козы находятся в безопасности.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что медведь повредил забор, пытаясь сбежать из Латвии Россию . Пограничники обнаружили, что на нескольких столбах примерно на высоте полметра были оторваны скобы, удерживающие заграждение.