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Сбежавшие с фермы козы застряли на краю моста
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Сбежавшие с фермы козы застряли на краю моста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Две козы попытались сбежать с фермы в Пенсильвании, но просчитались и застряли на мосту. Их спасли сотрудники Департамента транспорта, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
Коз обнаружили сотрудники полиции и дорожной службы. С помощью подъемного крана с люлькой животных удалось снять с моста и вернуть на ферму. Сейчас козы находятся в безопасности.
Ранее, 6 апреля, сообщалось, что медведь повредил забор, пытаясь сбежать из Латвии в Россию. Пограничники обнаружили, что на нескольких столбах примерно на высоте полметра были оторваны скобы, удерживающие заграждение.
Другие животные, напротив, пытаются найти своих хозяев. 19 марта житель США обнаружил своего кота после 14 лет разлуки.
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