Иркутская область нацелена на уcкоренный запуск участка МПГ Ковыкта-Саянск

"Сегодня переход к газификации для области уже видимый процесс, верхушка айсберга, но для того чтобы ее увидеть, пришлось серьезно поработать в течение нескольких лет. Когда все начиналось, я был заместителем председателя комитета по энергетике Госдумы , и мы боролись за то, чтобы в проект «Сила Сибири» включили в том числе и газопровод, который будет проходить по Иркутской области — это порядка 270 километров. Первый участок мы будем вводить в нынешнем году — это Ковыкта-Саянск, первая часть — 112, 5 км. Недавняя моя встреча с Алексеем Миллером , председателем правления "Газпрома" , еще раз подтвердила сроки работы по первому этапу газификации", — сказал Левченко.

Он пояснил, что несколько лет назад по проекту газификации региона «Газпромом» было сделано отрицательное технико-экономическое обоснование (ТЭО), но с учетом новых реалий можно рассчитывать на положительную оценку плана обоснования инвестиций.

"Сейчас мы договорились с «Газпромом» о подготовке нового технико-экономического обоснования для газификации. У нас есть рабочая группа с двумя сопредседателями: со стороны «Газпрома» и со стороны властей Иркутской области. Представители «Газпрома» уже убедились в том, что новые условия созданы. Правительство Иркутской области серьезно над этим поработало. В новое ТЭО мы внедряем новые параграфы. В частности, я дал поручение, чтобы в техническом задании была газификация всех судов, которые ходят по Байкалу. Это сотни судов, которые сейчас работают на дизеле. Соответственно, уровень отходов очень высокий", — отметил Левченко.

По его словам, 10 апреля в «Газпроме» состоится очередная встреча с исполнителями ТЭО проекта газификации. Глава региона выразил надежду, что пожелания области будут учтены, а главное, ТЭО будет позитивным.

Говоря о Ковыкте, Левченко сказал, что, поскольку участок включен в проект «Сила Сибири», а ввод этого газопровода произойдет на полтора года раньше намеченного срока — в 2019 году, о чем лидеры России Китая договорились в прошлом году, соответственно, работы на Ковыктинском месторождении ускоряются.

"Местность там холмистая, гористая — все нужно выравнивать. Кроме того, необходимо строить жилье, создавать социальную инфраструктуру — пять тысяч сотрудников нужны для этого объекта. И для них необходимо создать все условия", — отметил губернатор. По его словам, параллельно область готовится к тому, что газ, который пойдет по участку, включенному в «Силу Сибири», будет использоваться «не только по обычной схеме».

"Речь о сжигании газа для производства электроэнергии и тепла. Мы к этому готовы. Договорились с электроэнергетиками о том, что делаем пилотный проект, и первую крупную ТЭС будем переводить на газ. Также мы готовимся к производству СПГ и готовим сферу потребления. Уже ведется работа с нашими соседями, в частности, с Монголией , и они готовы принимать от нас газ. Плюс мы работаем над проектами еще более глубокой переработки в сфере газохимии. Так что работа идет комплексная", — резюмировал Левченко.

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