Жээнбеков: мы исполним обещания и выполним народные требования

БИШКЕК , 7 апр — Sputnik . Сайт президента Кыргызстана опубликовал обращение Сооронбая Жээнбекова по случаю годовщины Апрельской революции.

В нем президент отметил, что 7 апреля 2010 страна показал миру, что народ Кыргызстана никогда не встанет на колени и «не станет терпеть семейно-клановое правление».

"Был дан достойный ответ тем, кто хотел узурпировать власть, завладеть народным достоянием и поработить людей. Мы не имеем права забывать о бесценном подвиге героев, отдавших жизни во имя светлого будущего страны", — сказал президент.

По его мнению, за 8 лет после госпереворота, укрепилась государственность, были реализованы крупные проекты в экономике, социальной сфере.

"Наша цель — развивать Кыргызстан как страну, где комфортно жить и работать, сделать его свободным, правовым и сильным государством. Достигнув этой цели, мы сохраним победу Апрельской революции, исполним данные обещания и выполним народные требования", — говорится в обращении.