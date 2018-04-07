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Жээнбеков: мы исполним обещания и выполним народные требования
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Жээнбеков: мы исполним обещания и выполним народные требования 

Sputnik Кыргызстан 1 час назад
Фото: Sputnik Кыргызстан
БИШКЕК, 7 апр — Sputnik. Сайт президента Кыргызстана опубликовал обращение Сооронбая Жээнбекова по случаю годовщины Апрельской революции.
В нем президент отметил, что 7 апреля 2010 страна показал миру, что народ Кыргызстана никогда не встанет на колени и «не станет терпеть семейно-клановое правление».
"Был дан достойный ответ тем, кто хотел узурпировать власть, завладеть народным достоянием и поработить людей. Мы не имеем права забывать о бесценном подвиге героев, отдавших жизни во имя светлого будущего страны", — сказал президент.
По его мнению, за 8 лет после госпереворота, укрепилась государственность, были реализованы крупные проекты в экономике, социальной сфере.
"Наша цель — развивать Кыргызстан как страну, где комфортно жить и работать, сделать его свободным, правовым и сильным государством. Достигнув этой цели, мы сохраним победу Апрельской революции, исполним данные обещания и выполним народные требования", — говорится в обращении.
Глава государства сегодня почтит память погибших в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». На мероприятие приглашены экс-президенты страны Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева
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