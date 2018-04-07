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Москву признали самым страдающим от пробок городом Европы
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Москву признали самым страдающим от пробок городом Европы 

BFM.RU 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Москва признана самым загруженным от пробок городом в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса GoCompare.
Московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.
В список городов с самыми загруженными дорогами попали еще четыре российских города: Краснодар, Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.
На четвертом месте в «пробочном» рейтинге расположился Стамбул, на шестом — Цюрих, Мюнхен занял девятую строчку.
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