Москву признали самым страдающим от пробок городом Европы

Москва признана самым загруженным от пробок городом в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса GoCompare.

Московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.

Петербург, В список городов с самыми загруженными дорогами попали еще четыре российских города: Краснодар Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.