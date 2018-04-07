Ещё
Москва возглавила список европейских городов с самыми загруженными дорогами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва возглавила список европейских городов с самыми загруженными дорогами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москвичи страдают от дорожных пробок сильнее всех остальных жителей Европы. Москва признана городом с самым загруженным трафиком. Столичные водители теряют в пробках около 91 часа в год. Лондонцы проводят в заторах 73 часа (второе место в списке самых загруженных транспортом городов), а парижане — 65 часов в год (третье место), передает РИА Новости со ссылкой на аналитический сервис GoCompare.
Четвертое место занял Стамбул, шестое принадлежит Цюриху, а девятое место досталось Мюнхену.
В том же списке, составленном с помощью минтранса США и рейтинга пробок INRIX, оказались еще четыре российских города — Краснодар (пятое место), Санкт-Петербург (седьмое место), Сочи (восьмое место) и Нижний Новгород (десятое место).
Вести.Ru: последние новости
Песков прокомментировал возможное назначение Тулеева спикером кузбасского парламента Аман Тулеев стал депутатом Африка трещит: в Кении появился гигантский разлом. Видео
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»265
ЕС определился по «Северному потоку-2»219
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка211
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР36
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»184
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение