Великая Вечерня и Пасхальная заутреня: публикуем расписание служб на Дону

Сегодня, 7 апреля, — Благовещение и Страстная суббота. В день Благовещения Дева Мария получила весть от Архангела Гавриила о том, что станет матерью для Сына Господа. Страстная суббота в церковном календаре — это не праздник, но очень важный памятный день, когда вспоминают о втором дне нахождения распятого тела Иисуса Христа во гробу.

Сегодня и завтра, 8 апреля, во всех храмах страны и в 436 донских приходах и церквях будут идти службы.

— В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в донской столице служба начнется 7 апреля в 23:00. Городской общественный транспорт будет работать в ночное время — с 23:30 7 апреля до 04:00 8 апреля, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Служить там полунощницу с 23:00 будет митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Ровно в полночь начнется пасхальный крестный ход, который перейдет в Божественную литургию — она продлится до двух–трех ночи. После ее завершения все желающие освятят куличи, яйца, воду и кондитерские изделия. Священники будут окроплять продукты святой водой и воскресным утром.

А в Патриаршем Вознесенском всеказачьем кафедральном соборе ( Новочеркасск ) в 16:00 в день праздника Светлого Христова Воскресения пройдет Великая Вечерня, которую совершит Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Там же ожидается и прибытие Благодатного огня из Иерусалима

В Воскресенском соборе в станице Старочеркасской Пасхальная заутреня и божественная Литургия начнется в полночь 8 апреля, с 03:00 до 18:00 пройдет освящение пасхальных куличей.

— Пасха — самый любимый и самый массовый православный праздник в России и на Донской земле. Более 80% населения области считают себя православными, — рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев