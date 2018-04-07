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«​В эту партию Метшин нас переиграл»​: Активисты движения против МСЗ зовут к месту отмененного митинга
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«​В эту партию Метшин нас переиграл»​: Активисты движения против МСЗ зовут к месту отмененного митинга 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Активисты движения против строительства мусоросжигательного завода в Казани все-таки намерены собраться на месте заявленного митинга, но без плакатов и звукоусиливающей аппаратуры. Соответствующее приглашение опубликовал один из лидеров протестующих Антон Голубков. Активист признал промежуточное поражение в противостоянии с городскими властями, но обозначил план действий. — Друзья, в эту партию Метшин нас переиграл. И не мудрено, это профессиональный бюрократ, высшего класса. Но это лишь начало. От планов провести масштабную акцию протеста движение не отказывается, но заявленный ранее митинг 7 апреля решили не проводить, так как власти сочли его незаконным. Однако активисты собираются на стадионе в поселке Осиново, чтобы встретиться со СМИ и обсудить сложившуюся ситуацию. — Заявку на следующий митинг я беру на себя, как и ответственность за него. Да в этот раз вышло не очень красиво (нельзя вас ненадолго оставить одних), но в следующий раз отработаем по полной. Не огорчайтесь, не расстраивайтесь, следующий митинг будет стопроцентно. Где и когда мы узнаем позже, — обращается к сторонникам Антон Голубков. — И не думайте что кто-то струсил. Завтра вас будут в этом убеждать все кому не лень. Напомним, на днях с противниками строительства мусоросжигательного завода встречался мэр Казани Ильсур Метшин. По результатам собрания было решено собрать рабочую группу из представителей заинтересованных сторон. «Казанский репортер» подробно писал, что первый день в составе этой рабочей группы у активистов обернулся задержаниями, допросами и судами.
Казанский репортер: последние новости
Митрополит Феофан в пасхальную ночь проведет службу в Раифском монастыре Казанское метро и вокзал не прошли антитеррористическую проверку ФСБ ​Мэр Казани готов поселиться около мусоросжигательного завода
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