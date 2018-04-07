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В воскресенье на время пасхального крестного хода перекроют центр Екатеринбурга
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В воскресенье на время пасхального крестного хода перекроют центр Екатеринбурга 

e1.ru 32 минуты назад
Фото: e1.ru
В воскресенье из-за пасхального крестного хода перекроют центральные улицы Екатеринбурга. Шествие начнётся в 16:00 от Свято-Троицкого собора на улице Розы Люксембург, 57 и завершится у Храма-на-Крови. Крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
— Крестный ход пройдёт по маршруту: Розы Люксембург, 57 — Куйбышева — 8 Марта — проспект Ленина — Толмачёва — Храм-на-Крови, — уточнили Е1.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Как и в прошлом году, во время крестного хода сделают несколько остановок, на которых будет читаться Евангелие.
По традиции, зародившейся год назад, в составе крестного хода пройдёт детская колонна — из палестинских скаутов и уральских барабанщиков. Участники крестного хода также понесут транспаранты с портретом Николая II — в честь 150-летия со дня его рождения и 100-летия подвига святой Царской семьи.
Ранее мы рассказывали, где в Екатеринбурге купить кулич, когда пройдут службы и сколько можно съесть яиц. А если вы захотите приготовить кулич сами — вот вам рецепт от шеф-повара.
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