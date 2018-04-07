В воскресенье на время пасхального крестного хода перекроют центр Екатеринбурга

В воскресенье из-за пасхального крестного хода перекроют центральные улицы Екатеринбурга . Шествие начнётся в 16:00 от Свято-Троицкого собора на улице Розы Люксембург , 57 и завершится у Храма-на-Крови. Крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

— Крестный ход пройдёт по маршруту: Розы Люксембург, 57 — Куйбышева — 8 Марта — проспект Ленина — Толмачёва — Храм-на-Крови, — уточнили Е1.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Как и в прошлом году, во время крестного хода сделают несколько остановок, на которых будет читаться Евангелие.

По традиции, зародившейся год назад, в составе крестного хода пройдёт детская колонна — из палестинских скаутов и уральских барабанщиков. Участники крестного хода также понесут транспаранты с портретом Николая II — в честь 150-летия со дня его рождения и 100-летия подвига святой Царской семьи.

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