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В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход
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В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход 

e1.ru 21 минуту назад
Фото: e1.ru
Колона стартовала от Свято-Троицкого собора, и по традиции во главе колонны идут палестинские скауты и уральские барабанщики.
Кроме того, в крестном ходе принимают участие казаки, волонтёры, солдаты, сотрудники ГУФСИН, МЧС. Ну и, конечно, в колонне множество обычных горожан, многие пришли с детьми.
Напомним, крестный ход пройдёт по маршруту: Розы Люксембург, 57 — Куйбышева — 8 Марта — Ленина — Толмачёва — Храм-на-Крови. Эти улицы перекроют для автотранспорта, пока по ним будут идти участники крестного хода.
Ранее мы писали, что в полночь рейсом из Тель-Авива в столицу Урала привезли Благодатный огонь.
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