В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход

Колона стартовала от Свято-Троицкого собора, и по традиции во главе колонны идут палестинские скауты и уральские барабанщики.

Кроме того, в крестном ходе принимают участие казаки, волонтёры, солдаты, сотрудники ГУФСИН МЧС . Ну и, конечно, в колонне множество обычных горожан, многие пришли с детьми.

Напомним, крестный ход пройдёт по маршруту: Розы Люксембург , 57 — Куйбышева — 8 Марта — Ленина — Толмачёва — Храм-на-Крови. Эти улицы перекроют для автотранспорта, пока по ним будут идти участники крестного хода.

Ранее мы писали, что в полночь рейсом из Тель-Авива в столицу Урала привезли Благодатный огонь.