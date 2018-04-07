Тренеры спортшколы «Конас» намерены разбить палаточный лагерь на газоне

Сотрудники спортшколы «Конас» объявили о начале голодовки и намерены разбить палаточный лагерь на газоне резиденции губернатора Челябинской области , сообщает замдиректора спортшколы Юлия Чернякова.

«Мы наконец-то дождались реакции спортуправления города на нашу забастовку. 6 апреля нас посетили начальник отдела Оксана Семенова и юрист Ольга Гува в сопровождении двух бойцов ЧОП. Ссылаясь на правила внутреннего трудового распорядка, которые регламентируют продолжительность рабочего дня до 18:00, они потребовали освободить помещение на Пушкина, 30, где обосновались голодающие. Однако если собственник имущества запретит нам там находиться, то придется применить туристические навыки».

Напомним, 19 сотрудников спортшколы «Конас» объявили о начале голодовки вечером 4 апреля после того, как пикет, проведенный на Алом поле, не помог изменить ситуацию.

Требования спортсменов сформулированы: