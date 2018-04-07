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Тренеры спортшколы «Конас» намерены разбить палаточный лагерь на газоне
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Тренеры спортшколы «Конас» намерены разбить палаточный лагерь на газоне 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Сотрудники спортшколы «Конас» объявили о начале голодовки и намерены разбить палаточный лагерь на газоне резиденции губернатора Челябинской области, сообщает замдиректора спортшколы Юлия Чернякова.
«Мы наконец-то дождались реакции спортуправления города на нашу забастовку. 6 апреля нас посетили начальник отдела Оксана Семенова и юрист Ольга Гува в сопровождении двух бойцов ЧОП. Ссылаясь на правила внутреннего трудового распорядка, которые регламентируют продолжительность рабочего дня до 18:00, они потребовали освободить помещение на Пушкина, 30, где обосновались голодающие. Однако если собственник имущества запретит нам там находиться, то придется применить туристические навыки».
Напомним, 19 сотрудников спортшколы «Конас» объявили о начале голодовки вечером 4 апреля после того, как пикет, проведенный на Алом поле, не помог изменить ситуацию.
Требования спортсменов сформулированы:
восстановить в должности прежнего директора спортшколы Олега Строгановадобиться увольнения начальника управления спорта Челябинска Евгения Ивановавосстановить прежний список сборной команды по каратэ, из которого было вычеркнуто порядка 55 фамилий.
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