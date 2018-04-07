Какие иностранцы воевали на стороне красных в Гражданской войне 

По разным оценкам, на стороне Красной Армии в Гражданской войне сражались более 300 тысяч иностранных граждан-представителей более десятка национальностей. Самые большие по численности силы составляли венгры, китайцы и латыши.
Китайцы были исполнительны и жестоки
Численность китайцев в РККА варьируется от 60 до 70 тысяч человек. Крупного войскового соединения, которое бы состояло сплошь из представителей Поднебесной и действовало бы под командованием соотечественника, в Красной армии не было. Но практически все красные командиры отмечали исключительные боевые качества китайцев. К примеру, краскомом Ионой Якиром (под его началом воевали 1,5 тысячи китайцев) приводятся такие воспоминания: «Казаки плененных китайцев непременно убивали, а перед этим еще и издевались над ними». Он же добавлял, что стойкость китайцев на фоне общеармейского уровня боевой дисциплины порой поражала — эти бойцы сражались до последнего, отличались высокой дисциплинированностью. На глазах у китайца могли убить брата, а он спокойно продолжал вести огонь до последнего патрона. Аналогичную характеристику воинам Поднебесной давал известный историк советских спецслужб Павел Судоплатов. Красноармейцев-китайцев также отличала крайняя жестокость, их участие в карательных операциях, заградотрядах — отдельная страница в истории Гражданской войны. У Якира был китайский батальон, он сформировал его одним из первых в 1918 году. А в целом представители этой национальности воевали практически по всей России — китайские рабочие имелись едва ли не в каждом регионе страны. Многочисленные отряды китайцев служили в РККА в дальневосточном и сибирском регионах.
Первое организованное подразделение
Стрелковая дивизия латышей стала первым регулярным подразделением РККА. В ней на тот момент служили порядка 24 тысяч человек. Первым красным начдивом соединения был Иоаким Вацетис, в прошлом подполковник царской армии. Воевал в Первую Мировую, получил тяжелое ранение. После Октябрьской революции перешел на сторону большевиков вместе со своим полком, занимал различные командные должности, в том числе, был главкомом Восточного фронтом, командовал Армией Советской Латвии. Репрессирован и расстрелян в 1938 году. Одним из первых значимых боевых сражений 1918 года, где продемонстрировали свою стойкость латышские стрелки, была оборона Казани, город брали части Владимира Каппеля и Чехословацкий корпус. За оборону Казани 5-й латышский полк первым среди красноармейских соединений в Гражданской войне получил Почетное революционное Красное Знамя (второй раз ему вручат эту награду за бои против войск Николая Юденича). Латышские стрелки весьма ценились в РККА. В 1919 году они участвовали в сражениях с армией Антона Деникина, в следующем году они вместе с другими красноармейцами брали Перекоп. Прекратила свое существование в составе РККА Латышская стрелковая дивизия в 1920 году — ее расформировали.
Венгры преобладали, но «растворялись» в общей массе
В Красной Армии было свыше 300 интернациональных воинских подразделений, куда входили иностранцы, в том числе, две интербригады, семь национально смешанных полков, пять полков, где служили представители одной нации — финны (три полка), чехи, югославы. Но исключительно из венгров, коих в РККА насчитывалось около 100 тысяч человек, ни одно такое подразделение не состояло. Военные историки объясняют это обстоятельство тем, что венгры «растворялись» в общей массе красноармейцев и потому какого-то единого крупного формирования у них не было. Между тем, в начале и в конце Гражданской войны (сражения в дальневосточном и сибирском регионах) венгры оказали существенную поддержку в успешных операциях РККА — в 1918 году многие подразделения Красной Армии, воевавшие на Восточном и Уссурийском фронтах, на треть состояли из венгров, а на Прибайкальском фронте — наполовину. В 1920 году две Сибирские интернациональные дивизии имели в своем составе значительное количество красноармейцев-венгров. Самой яркой фигурой в Гражданской войне среди венгров был, безусловно, Бела Кун, член Реввоенсовета Южного фронта, председатель Крымского ревкома. Один из организаторов красного террора в Крыму. В советской России он оказался после того как бежал из Венгрии, где Куну не удалось отстоять провозглашенную им Венгерскую советскую республику. Также, как и Вацетис, Бела Кун в 30-з годах был арестован по обвинению в контрреволюции и расстрелян.