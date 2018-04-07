Какие иностранцы воевали на стороне красных в Гражданской войне

По разным оценкам, на стороне Красной Армии в Гражданской войне сражались более 300 тысяч иностранных граждан-представителей более десятка национальностей. Самые большие по численности силы составляли венгры, китайцы и латыши.

Китайцы были исполнительны и жестоки

Численность китайцев в РККА варьируется от 60 до 70 тысяч человек. Крупного войскового соединения, которое бы состояло сплошь из представителей Поднебесной и действовало бы под командованием соотечественника, в Красной армии не было. Но практически все красные командиры отмечали исключительные боевые качества китайцев. К примеру, краскомом Ионой Якиром (под его началом воевали 1,5 тысячи китайцев) приводятся такие воспоминания: «Казаки плененных китайцев непременно убивали, а перед этим еще и издевались над ними». Он же добавлял, что стойкость китайцев на фоне общеармейского уровня боевой дисциплины порой поражала — эти бойцы сражались до последнего, отличались высокой дисциплинированностью. На глазах у китайца могли убить брата, а он спокойно продолжал вести огонь до последнего патрона. Аналогичную характеристику воинам Поднебесной давал известный историк советских спецслужб Павел Судоплатов . Красноармейцев-китайцев также отличала крайняя жестокость, их участие в карательных операциях, заградотрядах — отдельная страница в истории Гражданской войны. У Якира был китайский батальон, он сформировал его одним из первых в 1918 году. А в целом представители этой национальности воевали практически по всей России — китайские рабочие имелись едва ли не в каждом регионе страны. Многочисленные отряды китайцев служили в РККА в дальневосточном и сибирском регионах.

Первое организованное подразделение

Стрелковая дивизия латышей стала первым регулярным подразделением РККА. В ней на тот момент служили порядка 24 тысяч человек. Первым красным начдивом соединения был Иоаким Вацетис, в прошлом подполковник царской армии. Воевал в Первую Мировую, получил тяжелое ранение. После Октябрьской революции перешел на сторону большевиков вместе со своим полком, занимал различные командные должности, в том числе, был главкомом Восточного фронтом, командовал Армией Советской Латвии . Репрессирован и расстрелян в 1938 году. Одним из первых значимых боевых сражений 1918 года, где продемонстрировали свою стойкость латышские стрелки, была оборона Казани , город брали части Владимира Каппеля и Чехословацкий корпус. За оборону Казани 5-й латышский полк первым среди красноармейских соединений в Гражданской войне получил Почетное революционное Красное Знамя (второй раз ему вручат эту награду за бои против войск Николая Юденича ). Латышские стрелки весьма ценились в РККА. В 1919 году они участвовали в сражениях с армией Антона Деникина , в следующем году они вместе с другими красноармейцами брали Перекоп. Прекратила свое существование в составе РККА Латышская стрелковая дивизия в 1920 году — ее расформировали.

Венгры преобладали, но «растворялись» в общей массе