Лоббисты из США пытаются вытеснить Хабаровский край с рынка КНР?

Хабаровском крае представители лесоперерабатывающей отрасли встревожены инициативой экологических фондов из Приморского края ввести полный запрет на заготовку липы на Дальнем Востоке. Как уверяют природоохранные организации, это нужно в интересах пчеловодов, которые из-за промышленных заготовок главной медоносной породы деревьев год от года собирают всё меньше сладкого продукта. Как убедился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», проблема действительно актуальна.

Без липы мёда нет Пчеловод из Нанайского района Сергей Никитенко уже не первый год пытается спасти липовые рощи, где его пчёлы ежегодно собирают вкуснейший мёд. Однако участок рядом с его пасекой в районе таёжного села оказались в аренде у компании с китайским участием. По словам Никитенко, он наблюдает рядом со своим хозяйством китайцев, которые помечают именно липу. Зимой появляется техника и начинается заготовка. Пчеловод всерьёз обеспокоен, что скоро он останется без особо ценного липового мёда. Однако Сергей Никитенко уверен, тотальными запретами проблему не решить.

— Пасеки тут в районе села Арсеньево стоят с 87-го года, — рассказал пчеловод Сергей Никитенко. — Тогда власть нас щадила и запретила рубить липу в радиусе трёх километров от пасек. А сейчас наступили новые времена. Арендатор взял этот лес. И получается, что наши пчёлы летят на медосбор на его липы. Я не только за себя хлопочу, я за всех пчеловодов Нанайского района беспокоюсь. Оставьте пасечникам липу, хотя бы в радиусе 2-3 километров от их хозяйств. Я уже и Президенту об этом написал.

ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что проблемой вырубки липы уже активно занимаются в Законодательной Думе региона. Первое чтение прошёл закон «О пчеловодстве». Депутаты вынесли этот вопрос на уровень Федерального собрания и Минприроды . В прошлом году в министерстве природных ресурсов России был даже подготовлен запрет на вырубку липы, однако его не поддержало Минэкономразвития

— Все говорят рубят липу — мёда стало меньше. Запретить рубить липу в районах посёлков, думаю, законодательно можно. В старом законодательстве был запрет на рубку липы в диаметре 3-х километров от пасек. Сейчас эта норма не действует, но можно её ввести законодательно. Нужно просто определиться, где липу рубить можно, а где нельзя, — говорит пчеловод Геннадий Горелов.

Конкуренция за рынки сбыта?

Тотальный запрет на заготовку липы на Дальнем Востоке предлагают ввести экологические фонды, созданные с американским участием. Если это случится, то первыми пострадают новые лесоперерабатывающие комплексы Хабаровского края, которые только-только прощупали возможности экспорта дорогостоящих изделий из липы в соседний Китай

— Корни этой инициативы усматриваются от наших конкурентов на рынке. В соседний Китай из Америки ввозится ежегодно около 20 тысяч кубометров липового шпона. Он составляет основу мебельного производства на юге КНР. Цены на липовый шпон очень хорошие. Наши предприятия только попытались выйти на этот рынок с таким же предложением. И тут же пошла волна с требованием запретить рубку липы у нас. То есть не хотят допустить конкуренции американские лесозаготовители, — объяснил рассказал руководитель Центра лесной сертификации, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Захаренков.

В посёлке Хор в районе имени Лазо готовится к выходу на промышленную мощь новый завод по производству карандашей и липового шпона. Тут даже планируют впервые в истории Хабаровского края создать новый бренд: «Хорский карандаш». Полный запрет на заготовку липы сделает этот проект бессмысленным. В него уже вложено 2 млрд рублей, завод даст 345 новых рабочих мест, при выходе на проектную мощность ежегодно в бюджеты разных уровней будет поступать около 240 миллионов рублей налоговых отчислений.

— Сейчас мы уже делаем из липы карандашные заготовки, — рассказал директор инвестиционного проекта компании «Леспром-ДВ» по созданию лесоперерабатывающего комплекса в районе имени Лазо Илья Швецов . — А в перспективе мы перейдём на полный цикл и будем производить готовые карандаши. Инвестор уже завёз оборудование, и в дальнейшем довезёт технику для полной комплектации первой линии. Это новое производство не только для нашего проекта, но и в целом для Хабаровского края и всего Дальневосточного региона. До этого здесь таких производств не было. Эта только первая очередь, которая будет производить тысячу кубических метров карандашных заготовок, из которых в дальнейшем производятся карандаши. Вторая очередь будет рассчитана на 2 тысячи кубометров. А в дальнейшем мы выйдем на производство карандашей с нашей дальневосточной маркой.

Нужен лишь контроль

В Хабаровском крае, по оценкам экспертов, 20-30 процентов заготовляемой древесины -липа. Стоит её запретить, сотни людей потеряют работу, бюджет лишится сотен миллионов налогов. Пострадают даже сами пчеловоды. Ульи-то делают именно из древесины липы! При этом, если заготовители соблюдают в тайге все уже действующие нормы закона, рубка липы никак не должна мешать интересам пасечников.

— В основном под заготовку попадают вот такие вот деревья. Им по 170-180 лет. Вы видите, что оно уже начало гнить. Сердцевидная гниль появилась. Она на протяжении всего ствола, — продемонстрировал спиленные стволы руководитель Центра лесной сертификации, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Захаренков. — Оно считается умирающим деревом. Его из природы нужно убрать, чтобы дать место молодым деревьям. Поэтому вырубка таких деревьев благо для леса.

Полный запрет на заготовку липы сыграет на руку только поставщикам этого товара из Северной Америки в Китай. Россия же лишится этого рынка сбыта, остановятся многие лесоперерабатывающие предприятия. Соблюсти интересы одновременно и лесорубов, и пчеловодов можно только усилив контроль за соблюдением уже действующих правил заготовки древесины в тайге.