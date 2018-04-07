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За десять дней на Ямале выявили 16 наркопреступлений
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За десять дней на Ямале выявили 16 наркопреступлений 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В этом правоохранителям помогли жители округа — в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
они предоставили силовикам много интересной информации. Итоги этой работы на днях подвели в региональном управлении МВД.
За вторую половину марта на работающий в управлении телефон доверия позвонили 12 человек, сообщили в пресс-службе УМВД. В итоге полицейские изъяли из незаконного оборота почти 180 граммов наркоты.
Во всех муниципальных образованиях региона провели полторы сотни рейдов и множество профилактических бесед — как индивидуальных, так и в коллективах. В сферу профилактической работы попало до 1,7 тысячи человек. Кроме того, полицейские нашли на просторах интернета более 120 ресурсов, пропагандировавших криминальную деятельность, часть из них уже заблокирована.
Обращались северяне за помощью и в региональную общественную организацию «Ямал без наркотиков», благодаря этому дюжина наркопотребителей и их родственников побывала на консультациях. Восемь человек, в том числе один несовершеннолетний, заключили с общественниками договоры об оказании реабилитационных услуг.
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