За десять дней на Ямале выявили 16 наркопреступлений

В этом правоохранителям помогли жители округа — в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»,

они предоставили силовикам много интересной информации. Итоги этой работы на днях подвели в региональном управлении МВД

За вторую половину марта на работающий в управлении телефон доверия позвонили 12 человек, сообщили в пресс-службе УМВД. В итоге полицейские изъяли из незаконного оборота почти 180 граммов наркоты.

Во всех муниципальных образованиях региона провели полторы сотни рейдов и множество профилактических бесед — как индивидуальных, так и в коллективах. В сферу профилактической работы попало до 1,7 тысячи человек. Кроме того, полицейские нашли на просторах интернета более 120 ресурсов, пропагандировавших криминальную деятельность, часть из них уже заблокирована.

Обращались северяне за помощью и в региональную общественную организацию «Ямал без наркотиков», благодаря этому дюжина наркопотребителей и их родственников побывала на консультациях. Восемь человек, в том числе один несовершеннолетний, заключили с общественниками договоры об оказании реабилитационных услуг.