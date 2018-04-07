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В США продадут секретную карту Кеннеди
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В США продадут секретную карту Кеннеди 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Аукционный дом RR Auction выставил на торги принадлежавшую президенту Джону Кеннеди карту, которая содержит информацию о советских военных объектах на Кубе. По ним в разгар карибского кризиса Соединенные Штаты готовились нанести удар.
Это девять целей, на которые американцы сбросили бы бомбы в октябре 1962 года. Но лидерам США и Советского Союза тогда удалось договориться и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, напоминает РИА Новости.
Документ, состоящий из двух скрепленных клейкой лентой страниц и двумя листами пояснительных заметок, маркирован грифом «Секретно». Сам Кеннеди называл карту победной, поскольку именно над ней он провел решающие часы кризиса и не поддался на уговоры военных, выступавших за нанесение удара по позициям СССР на Кубе.
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