В США продадут секретную карту Кеннеди

Аукционный дом RR Auction выставил на торги принадлежавшую президенту Джону Кеннеди карту, которая содержит информацию о советских военных объектах на Кубе . По ним в разгар карибского кризиса Соединенные Штаты готовились нанести удар.

Это девять целей, на которые американцы сбросили бы бомбы в октябре 1962 года. Но лидерам США и Советского Союза тогда удалось договориться и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, напоминает РИА Новости

Документ, состоящий из двух скрепленных клейкой лентой страниц и двумя листами пояснительных заметок, маркирован грифом «Секретно». Сам Кеннеди называл карту победной, поскольку именно над ней он провел решающие часы кризиса и не поддался на уговоры военных, выступавших за нанесение удара по позициям СССР на Кубе.