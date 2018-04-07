Малые реки постепенно вскрываются в Алтайском крае

Паводковую обстановку в Алтайском крае МЧС контролирует как с земли, так и с воздуха. В режиме повышенной готовности находятся аэромобильные группировки МЧС.

По последним данным, малые реки Сибири постепенно вскрываются, а вот Обь , Иртыш, Лена, Томь и Енисей еще скованы льдом.

Специалисты ждут подтоплений из-за потепления в ближайшие недели. В связи с этим в села края, которым грозит паводок, направлены оперативные группы спасателей.

«Главное, своевременно провести оповещение и отселить людей в безопасную зону», — отметил начальник СРЦ генерал-лейтенант Сергей Диденко

До 10 апреля специалисты завершат укрепление берегов и мостовых опор, защитных дамб, очистку ливневых и канализационных стоков.