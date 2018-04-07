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Странные лиловые цветы расцвели в Новосибирской области
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Странные лиловые цветы расцвели в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 44 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как сообщили VN.ru в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, в области началось цветение новосибирских первоцветов. «Еще не растаял снег, а сквозь него уже пробивается тугой бутон местного первоцвета — кандыка, — сообщили в департаменте природных ресурсов. — Это самый ранний и самый холодостойкий из первоцветов».
Немного отогревшись на солнце, кандык раскрывается в крупный цветок с шестью розово-лиловыми лепестками. Его высокий стебель грациозно изогнут, а крупные золотистые тычинки колышутся при малейшем ветерке.
«Сибирский кандык — не просто красивое растение, он еще и первый медонос, а его луковица съедобна, — добавили в природном департаменте. — Огромные популяции кандыков в голодные военные годы местами были почти полностью уничтожены. В настоящее время растение занесено в Красную книгу Российской Федерации».
«Сибирская природа достаточно богата на растения-первоцветы, в просторечии — подснежники, — говорит научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский. — Самые неприхотливые весенние цветы — мать-и-мачеха. Но только один вид из наших первоцветов способен пробивать слой снега и выносить на его поверхность прекрасные лиловые цветки. Это кандык. Другое его название — «собачий зуб».
Увы, но из-за обилия снежного покрова в Новосибирской области остальные цветы в лесу появятся с большим опозданием. По мнению специалистов Сибирского ботанического сада, это случится только в последних числах апреля. «К сожалению, растительность в Новосибирской области очень скудная, — говорит заведующая лабораторией редких растений СО РАН Татьяна Фомина, — и весной это сильно бросается в глаза. Те, кто бывал в это время в Кузбассе или на Алтае, меня поймут. Там первые лесные цветы расцветут в самые ближайшие дни».
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