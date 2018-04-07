Странные лиловые цветы расцвели в Новосибирской области

Как сообщили VN.ru в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, в области началось цветение новосибирских первоцветов. «Еще не растаял снег, а сквозь него уже пробивается тугой бутон местного первоцвета — кандыка, — сообщили в департаменте природных ресурсов. — Это самый ранний и самый холодостойкий из первоцветов».

Немного отогревшись на солнце, кандык раскрывается в крупный цветок с шестью розово-лиловыми лепестками. Его высокий стебель грациозно изогнут, а крупные золотистые тычинки колышутся при малейшем ветерке.

«Сибирский кандык — не просто красивое растение, он еще и первый медонос, а его луковица съедобна, — добавили в природном департаменте. — Огромные популяции кандыков в голодные военные годы местами были почти полностью уничтожены. В настоящее время растение занесено в Красную книгу Российской Федерации ».

«Сибирская природа достаточно богата на растения-первоцветы, в просторечии — подснежники, — говорит научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский . — Самые неприхотливые весенние цветы — мать-и-мачеха. Но только один вид из наших первоцветов способен пробивать слой снега и выносить на его поверхность прекрасные лиловые цветки. Это кандык. Другое его название — «собачий зуб».