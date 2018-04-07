Трудоустройство как брак: почему HR отказывают в трудоустройстве

Почему люди, обладающие умом, опытом, красотой, часто вынуждены месяцами ходить на собеседования? И вроде бы соискатель соответствует всем требованиям, описанным в вакансии, но снова и снова получает отказ. Почему? Что отталкивает HR-менеджера от его кандидатуры? Как порвать этот порочный круг и найти работу? Рассмотрим самые типичные причины фиаско в трудоустройстве.

Одной из самых популярных причин, из-за которых молодые люди не могут трудоустроиться, являются высокие ожидания от работы. Выпускники вузов с громкими названиями часто страдают неоправданными амбициями и завышенными зарплатными ожиданиями. Между тем, их специальности далеко не всегда востребованы рынком. Такой настрой молодых соискателей нередко вызывает негативную реакцию со стороны работодателей. Итог — отказ.

Другой популярной причиной является отсутствие опыта работы.

Давайте посмотрим на трудоустройство как на замужество. Определенный процент людей, вступающих в брак, — это те, кто вместе учился в институте или жил рядом в общежитии. Впоследствии выстраиваются отношения и складывается молодая семья. Почему бы не рассмотреть такой же вариант для трудоустройства?

Гораздо больше шансов найти хорошую работу у молодых людей, которые начали профессионально развиваться, будучи студентами. Моя знакомая работала по вечерам в крупной компании после учебы. Когда она окончила вуз, то получила предложение от этого работодателя на полную ставку с неплохим доходом.

С другой стороны, найти работу студентам бывает непросто. Не каждый работодатель согласится нанять сотрудника на неполный рабочий день, либо только на работу в летние месяцы. В компаниях может просто не быть таких вакансий. Как же выйти из сложившейся ситуации?

Предположим, вы закончили второй курс института иностранных языков. Согласитесь, маловероятно, что вам предложат должность переводчика в крупной компании? Однако этот работодатель может предложить должность курьера, администратора, аниматора или официанта. Безусловно, имея в своём багаже опыт работы в каникулярное время, в глазах работодателя вы будете выглядеть положительно. Человек, который совмещает учёбу с работой, более дисциплинированный, организованный, самостоятельный и инициативный. Это является яркой демонстрацией того, что он может справиться с трудными задачами, что, безусловно, является важным положительным фактором для работодателя.

Даже если вы ищете работу в другой компании, опыт работы во время учебы будет оценен позитивно. Имея желание заработать и/или получить опыт, нужно попробовать это сделать.

Но если все это так, то почему же не складывается трудоустройство человека с хорошим опытом работы, высокой квалификацией?

Трудности возникают у специалистов, которые уволились из компании после продолжительного времени работы на одном месте, или в одной сфере, либо, наоборот, часто меняют место работы.

Ошибки при найме работников обходятся дорого, поэтому специалисты по персоналу опасаются кандидатов, которые не задерживаются долго на одном месте. Они кажутся ненадежными. В то же время в современном мире люди меняют работу чаще, чем 20-30 лет назад. В ближайшие годы эта тенденция усилится. Последние исследования говорят о том, что молодое поколение любит разнообразие во всем, в том числе и в работе. По статистике 90% сотрудников не собирается работать на одном месте более 3 лет.

Смена работы каждые два-три года считается нормой, если кандидату менее сорока лет и ему хочется накопить опыт в разных профессиональных сферах. Работодателям не стоит опасаться таких кандидатов.

К сожалению, количество кандидатов растет не в той же пропорции, что и количество вакансий. Однако, нужного кандидата, который готов добросовестно работать, а тем более проявлять инициативу, найти очень сложно.

Многие сетуют, что на собеседовании их просят рассказать об опыте работы. Ведь все написано в резюме. Совершенно верно. Только вот вопрос: а вы это резюме сами составляли? Если ко мне обратится близкий друг с просьбой помочь составить резюме, неужели я откажу? Конечно, нет. Где гарантия, что составитель резюме и кандидат на собеседовании — один и тот же человек? Поэтому не стоит возмущаться тем, что рекрутер просит вас рассказать об опыте работы.

Некоторые соискатели недовольны тем, что при приеме на работу им устанавливается испытательный срок. Но согласитесь, вряд ли вы будете регистрировать отношения без опыта совместной жизни. Вначале вы наверняка решите проверить прочность отношений. Испытательный срок дает возможность проверить условия работы, взаимоотношения в команде и с руководством непосредственно в рабочем процессе.

Ведь недаром же говорят, что брак — это работа. И наоборот. Иногда нужно идти на компромисс. Иногда нужно промолчать. И работа, и брак — это улица с двухсторонним движением. От того, насколько завышенные требования мы будем предъявлять работодателю, часто зависит наше трудоустройство. И насколько требователен и разборчив будет работодатель, настолько сложнее будет ему найти сотрудника.

Фото Pixabay