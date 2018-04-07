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State Grid уступит высоковольтные объекты редким птицам
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State Grid уступит высоковольтные объекты редким птицам 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Шицзячжуан, 7 апреля /Синьхуа/ — Жители города Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ могут столкнуться с перебоями в подаче электроэнергии, так как Китайская национальная корпорация электросети /State Grid/ приняла решение о том, чтобы уступить зону, в которой располагаются высоковольтные объекты «нарушителям» — редким птицам.
Около 30 особей дальневосточного белого аиста гнездятся на энергетических башнях между двумя трансформаторными подстанциями, которые использовались в качестве резервного источника питания для более чем 5 тыс. хозяйств в городском районе Фэннань.
Девять пар птиц высиживают яйца в гнездах, сказал управляющий филиалом корпорации State Grid в районе Фэннань Ван Сяоли.
Дальневосточный белый аист входит в список вымирающих видов животных Международного союза охраны природы. В настоящее время в дикой природе насчитывается менее чем 5000 особей.
Когда крупные птицы машут крыльями рядом с энергетическими установками, это может привести к короткому замыканию и грозить им опасностью, отметил Ван.
По его словам, в целях содействия защите птиц рабочие улучшат техническое обслуживание главных источников электроэнергии, чтобы избежать использования запасных.
"Мы найдем аистам новый дом, после того, как птенцы подрастут и научатся летать", — добавил он. -0-
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