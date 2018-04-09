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СМИ: Китай рассматривает возможность девальвации юаня
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СМИ: Китай рассматривает возможность девальвации юаня 

Аргументы и Факты 25 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Китайские власти на фоне обострения отношений с США рассматривают возможность девальвации юаня, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, правительство КНР подготовило доклад в котором рассматривается эффекта от использования валюты как инструмента в переговорах с США, а также оцениваются последствия от обесценивания юаня с целью компенсации потерь.
Отмечается, что подготовка документа не означает гарантированной девальвации, поскольку его должно рассмотреть и одобрить высшее руководство страны.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая» после чего были введены пошлины на ввоз алюминия и стали, а также 1,3 тысячи других китайских товаров.
Китай в ответ ввел пошлины на американские товары и инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации в связи с действиями США.
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