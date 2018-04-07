СМИ: Саудовская Аравия намерена превратить Катар в остров

Саудовские предприниматели намерены вырыть канал на границе с Катаром, превратив его в остров, и реализовать туристический проект в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инициатива принадлежит саудовскому инвестиционному союзу, состоящему из девяти компаний. Они собираются всего за год прорыть канал вдоль всей границы с Катаром. В настоящее время союз ждет официального разрешения Эр-Рияда . Проект обойдется в 2,8 млрд саудовских риалов (около 43 млрд рублей).

Ширина канала, как ожидается, составит 200 м, глубина — 15-20 м и длина — 60 км. Таким образом, новый морской путь сможет принимать все виды судов. Саудовская Аравия при помощи канала сможет портовый город Сальва и район Хур аль-Адид, расположенные по краям сухопутной границы с Катаром. На новых берегах будут построены курорты и порты, а также появится свободная торговая зона.

Канал будет принадлежать только Эр-Рияду, так как он будет вырыт на саудовской территории на расстоянии одного километра от границы с Катаром. Оставшийся участок суши будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.