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В российском МИД готовят ответ на новые санкции Вашингтона
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В российском МИД готовят ответ на новые санкции Вашингтона 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
В российском внешнеполитическом ведомстве обещают «жесткий ответ» на новые санкции США в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов, сообщило РИА «Новости».
Ранее российские дипломаты отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли никакого результата американской стороне. Более того, в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Вашингтону необходимо «побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций».
В МИД РФ подчеркнули, что санкционная политика США подрывает внешнеэкономические связи американского бизнеса. Уточняется, что «вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест».
Накануне Минфин США сообщил о новом пакете санкций против России. Под ограничения попали 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.
Представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что включение «Рособоронэкспорта» в американский «черный список» является не чем иным, как попыткой вытеснить Россию с мирового рынка вооружений.
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