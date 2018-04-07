В российском МИД готовят ответ на новые санкции Вашингтона

Ранее российские дипломаты отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли никакого результата американской стороне. Более того, в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Вашингтону необходимо «побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций».

В МИД РФ подчеркнули, что санкционная политика США подрывает внешнеэкономические связи американского бизнеса. Уточняется, что «вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест».

Накануне Минфин США сообщил о новом пакете санкций против России . Под ограничения попали 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.