МИД России ответит на новые санкции со стороны США 

В российском Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что готовы «жестко ответить» на новые санкции Соединенных Штатов. Ранее в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов были введены ограничения.
— Хотели бы посоветовать Вашингтону скорее избавиться от иллюзий, что с нами представляется возможным разговаривать языком санкций, — говорится в сообщении МИД.
Так, представители ведомства подчеркивают, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли никакого результата американской стороне, пишет РИА Новости.
— Политики США бьют по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб, — заключили в российском ведомстве.
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