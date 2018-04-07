МИД России ответит на новые санкции со стороны США

Предыдущие ограничения в отношении России ни к чему не привели, добавляют в МИД

В российском Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что готовы «жестко ответить» на новые санкции Соединенных Штатов . Ранее в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов были введены ограничения.

— Хотели бы посоветовать Вашингтону скорее избавиться от иллюзий, что с нами представляется возможным разговаривать языком санкций, — говорится в сообщении МИД.

Так, представители ведомства подчеркивают, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли никакого результата американской стороне, пишет РИА Новости

— Политики США бьют по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб, — заключили в российском ведомстве.

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