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Жителям Тверской области вернули свет
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Жителям Тверской области вернули свет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты восстановили энергоснабжение в Тверской области, передает телеканал «360».
Работу электросетей накануне нарушили неблагоприятные погодные условия, сообщил сайт министерства энергетики России.
"Все аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — заявили в Минэнэрго РФ.
Обесточенными оставались 19 социально значимых объектов и 153 населенных пункта Весьегонского, Калининского, Кимрского, Сонковского, Лесного, Лихославльского, Максатихинского, Ржевского, Торопецкого, и Западнодвинского районов.
В аварийно-восстановительных работах были заняты 25 бригад техников «Тверьэнерго» и 27 единиц спецтехники.
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