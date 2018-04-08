Жителям Тверской области вернули свет

Специалисты восстановили энергоснабжение в Тверской области , передает телеканал «360».

Работу электросетей накануне нарушили неблагоприятные погодные условия, сообщил сайт министерства энергетики России

"Все аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — заявили в Минэнэрго РФ.

Обесточенными оставались 19 социально значимых объектов и 153 населенных пункта Весьегонского, Калининского, Кимрского, Сонковского, Лесного, Лихославльского, Максатихинского, Ржевского, Торопецкого, и Западнодвинского районов.

В аварийно-восстановительных работах были заняты 25 бригад техников «Тверьэнерго» и 27 единиц спецтехники.