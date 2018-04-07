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Полмиллиарда рублей добавят на льготные авиабилеты для ДВ
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Полмиллиарда рублей добавят на льготные авиабилеты для ДВ 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Правительством России принято решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году. О этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ.
«Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у Председателя Правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из Резервного фонда Правительства России на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в 2018 году. Программа требует увеличения финансирования. Будем работать над ее дальнейшим развитием», — сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Напомним, в программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия». При этом, как ранее сообщало агентство, льготные билеты на наиболее популярные направления раскупили в Хабаровске за несколько дней. Разобраться в этой ситуации и принять исчерпывающие меры распорядился полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка — инвалида, и инвалиды с детства II или III группы. Сегодня Правительство России планирует расширить программу на многодетные семьи, а их на Дальнем Востоке 76 тысяч, чтобы многодетные родители, тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.
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