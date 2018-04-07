Американский эпос: поезд с фекалиями из Нью‐Йорка застрял посреди Алабамы и сводит с ума население небольшого города

Два месяца назад из Нью‐Йорка отправился поезд, доверху забитый… человеческими экскрементами. Отходы должны были направиться на свалку в Адамсвиле (штат Алабама), но что‐то пошло не так.

Нью-Йорк

Нью-Джерси

раньше сбрасывали отходы из канализации прямо в океан. В 1988 году экологическая организация приняла решение сократить выброс в воду и постепенно побережье начало очищаться. В какой-то момент «удобрение» стали поставлять в фермерские районы штата Колорадо. Но в конце-концов

специалисты решили, что перевозить продукты жизнедеятельности человека через всю страну слишком затратно.

Невыносимые условия

В 2016 году в расположенной куда ближе Алабаме частная компания Big Sky Environmental выкупила территорию, которую решено было приспособить под полигон отходов.

Какое-то время туда свозили мусор из ближайших штатов, но в определенный момент ситуация стала приобретать конфликтный характер. Население городка Вест Джефферсон, который расположен поблизости, начало жаловаться на приезжающие из других регионов отходы.

«В жаркие дни запах и мухи создают чудовищную обстановку. Зимой ситуация немного получше, но стоит подуть ветру, и вам в нос сразу бьет невыносимая вонь, будто гниют трупы дохлых животных», — рассказал мэр города Чарльз Никс.

Когда стало известно о 80 вагонах с фекалиями, люди поняли, что следует переходить к более активным действиям. Таким образом горожанам удалось опротестовать законность частной свалки. Ну, а состав, везущий более двух сотен контейнеров с тоннами фекалий застрял на станции города Парриш.

«Спаси нас, Господь, если наступит жара»

«Подарок» крупного мегаполиса как следует подогрели лучи весеннего солнца и теперь весь поезд источает аромат, который сводит с ума местных.

Из-за противоречий в законе властям штата вот уже два месяца не удается избавиться от большого запаса биологических отходов. В то время как в документе региона и отмечается «запрет на захоронение», о «хранении» там не говорится ни слова.

Мэр Парриша Хизер Холл долгое время ломает голову в поисках варианта, который помог бы разобраться с проблемой. На минувшей неделе она встретилась с вышестоящими представителями власти, но кажется, положение не могут изменить даже они. Жители небольшого городка отчаялись, поскольку площадь населенного пункта занимает всего две квадратные мили. Куда бы они ни отправились, чудовищный запах настигает их везде.

Всего на пару деньков

Начиналось все довольно оптимистично. Когда состав только прибыл на станцию и Холл попыталась связаться с представителями Big Sky, те пообещали, что дело не затянется и населению придется потерпеть не более 10 дней.

После того как ароматы начали приносить всем неудобство, экологическая организация и чиновники из ведомства, которое занимается вопросами сохранности природы в штате, успокоили их, заявив, что материалы из контейнеров не опасны для окружающей среды.

Я никак не могу убедить власти штата, что им следует найти другие места для хранения подобных грузов, но уж явно не возле населенного пункта. У нас есть большое количество индустриальных зон, где этот поезд почти никому не мешал бы, но вместо этого его привезли к нам и оставили под окнами домов. Организации, которые сказали о безопасности экологической обстановки, совершенно не учли разных вариантов. Что если у людей астма или другие заболевания дыхательных путей? А почему они ничего не сказали про мух, которые огромными тучами летают над районом?

— мэр Парриша Хизер Холл

Таким образом дальнейшая судьба зловонного груза остается под вопросом. Пока никто из представителей отдельных инстанций так и не нашел выхода из сложившейся ситуации.