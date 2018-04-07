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Трамп распорядился прекратить практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов
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Трамп распорядился прекратить практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование практики «поймал и отпустил» в отношении нелегалов, находящихся на территории страны, передает Reuters.
Как сообщается, Трамп подписал новое постановление, в котором призвал сотрудников правоохранительных органов избегать практики «поимки и освобождения» нелегальных иммигрантов, которые часто выходят из-под ареста на свободу раньше срока.
Кроме того, глава американского государства в отдельной части документа поручил главе минобороны Джеймсу Мэттису подготовить список военных объектов, которые могут быть использованы для задержания нелегальных иммигрантов.
Ранее Трамп заявил, что программа защиты нелегальных иммигрантов от депортации (DACA) мертва.
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