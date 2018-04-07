Слушания в комитете Сената США по утверждению Помпео госсекретарем пройдут 12 апреля 

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Слушания в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, посвященные утверждению Майкла Помпео новым госсекретарем, назначены на 12 апреля.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.
"Сенатор Боб Коркер, председатель комитета Сената по иностранным делам, сегодня объявил, что слушания по рассмотрению [кандидатуры] Майка Помпео на пост госсекретаря состоятся 12 апреля (четверг)", — сказали в пресс-службе.
Ранее Помпео возглавлял Центральное разведывательное управление.