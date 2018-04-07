Ещё
Слушания по утверждению Помпео госсекретарем США пройдут 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слушания по утверждению Помпео госсекретарем США пройдут 12 апреля 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Слушания в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам по утверждению Майкла Помпео в должности госсекретаря назначены на 12 апреля, сообщает ТАСС.
"Сенатор Боб Коркер, председатель комитета Сената по иностранным делам, объявил, что слушания по рассмотрению кандидатуры Майкла Помпео на пост госсекретаря состоятся 12 апреля", — говорится в заявлении пресс-службы.
По существующей практике, на слушаниях лицам, претендующим на руководящие должности в министерствах и других госучреждениях, члены комитета задают различные вопросы, в том числе, какую политику будет проводить тот или иной кандидат. Затем комитет должен проголосовать за кандидатуру, либо отклонить ее. В случае положительного решения вопрос выносится на голосование верхней палаты Конгресса.
По оценкам экспертов, республиканцы, которые сейчас контролируют Сенат, поддержат кандидатуру Помпео. Демократы в лице лидера фракции Чарльза Шумера выразили надежду, что «Помпео начнет все с чистого листа и будет ужесточать» политический курс в отношении России.
Напомним, президент Дональд Трамп 13 марта отправил в отставку главу госдепартамента США Рекса Тиллерсона. В числе причин называли разногласия по внешней политике. Полномочия Тиллерсона завершились 31 марта. С этого времени обязанности госсекретаря исполняет его первый заместитель Джон Салливан. На место главы госдепа была выдвинута кандидатура руководителя ЦРУ Майкла Помпео. Ведомство д
Российская Газета: последние новости
Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил депутатский мандат Алексей Пушков рассказал о перспективах "дела Скрипаля" Патрушев: Время пересечения границы будет сокращено
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»265
ЕС определился по «Северному потоку-2»219
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка211
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР36
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»184
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение