Слушания по утверждению Помпео госсекретарем США пройдут 12 апреля

"Сенатор Боб Коркер , председатель комитета Сената по иностранным делам, объявил, что слушания по рассмотрению кандидатуры Майкла Помпео на пост госсекретаря состоятся 12 апреля", — говорится в заявлении пресс-службы.

По существующей практике, на слушаниях лицам, претендующим на руководящие должности в министерствах и других госучреждениях, члены комитета задают различные вопросы, в том числе, какую политику будет проводить тот или иной кандидат. Затем комитет должен проголосовать за кандидатуру, либо отклонить ее. В случае положительного решения вопрос выносится на голосование верхней палаты Конгресса.