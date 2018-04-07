Слушания по утверждению Помпео госсекретарем США пройдут 12 апреля 

Слушания в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам по утверждению Майкла Помпео в должности госсекретаря назначены на 12 апреля, сообщает ТАСС.
"Сенатор Боб Коркер, председатель комитета Сената по иностранным делам, объявил, что слушания по рассмотрению кандидатуры Майкла Помпео на пост госсекретаря состоятся 12 апреля", — говорится в заявлении пресс-службы.
По существующей практике, на слушаниях лицам, претендующим на руководящие должности в министерствах и других госучреждениях, члены комитета задают различные вопросы, в том числе, какую политику будет проводить тот или иной кандидат. Затем комитет должен проголосовать за кандидатуру, либо отклонить ее. В случае положительного решения вопрос выносится на голосование верхней палаты Конгресса.
По оценкам экспертов, республиканцы, которые сейчас контролируют Сенат, поддержат кандидатуру Помпео. Демократы в лице лидера фракции Чарльза Шумера выразили надежду, что «Помпео начнет все с чистого листа и будет ужесточать» политический курс в отношении России.
Напомним, президент Дональд Трамп 13 марта отправил в отставку главу госдепартамента США Рекса Тиллерсона. В числе причин называли разногласия по внешней политике. Полномочия Тиллерсона завершились 31 марта. С этого времени обязанности госсекретаря исполняет его первый заместитель Джон Салливан. На место главы госдепа была выдвинута кандидатура руководителя ЦРУ Майкла Помпео. Ведомство д