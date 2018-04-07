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Fujifilm прекратит выпуск черно-белой фотопленки
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Fujifilm прекратит выпуск черно-белой фотопленки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Японская корпорация Fujifilm прекращает продажи черно-белой фотопленки и фотобумаги.
"В связи с продолжающимся сокращением спроса и сложностями в обеспечении стабильных поставок мы приняли решение прекратить продажи", — говорится в сообщении компании. Как пишет ТАСС, наиболее активно черно-белую пленку покупали в 1960-е годы. В последние же годы с распространением цифровой фототехники спрос стал стремительно падать.
Fujifilm была основана в 1934 году. Спустя два года она первой в Японии стала выпускать фотопленку, потом расширила свой ассортимент за счет фотоаппаратов, кинопленки и другой продукции.
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