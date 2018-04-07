Американка жестко проучила свою обидчицу за оскорбления в магазине

Жительница штата Индиана Вега Блоссом решила оригинальным способом наказать свою обидчицу, которая обозвала ее «жирной» в очереди супермаркета, сообщило издание Daily Mail.

Сообщается, что накануне празднования католической Пасхи в одном из местных магазинов образовались большие очередь из желающих приобрести капкейки. Однако их количество оказалось ограничено. Многие покупатели забеспокоились, что останутся без пасхальных лакомств.

Одна из женщин, стоявшая в большой очереди после Блоссом, особенно сильно переживала

из-за дефицитных в эти дни капкейков. Она громко и грубо комментировала со своей приятельницей все происходящее вокруг.

В итоге, когда подошла очередь Блоссом, девушка услышала, как ее раздраженная соседка стоявшая позади сказала: «Будем надеяться, что эта толстая су**а не скупит все капкейки».

Однако Блоссом собралась с духом и решила проучить хамку. Вместо того, чтобы вступить в словесную перепалку, девушка дерзко скупила все оставшиеся капкейки.

По словам Блоссом, ей пришлось потратить 54 доллара, чтобы наказать грубиянок. Свою пасхальную историю жительница Индианы разместила на Facebook. Сообщается, что всего за пару дней, тысячи человек залайкали ее пост, а также поделились в комментариях и своим успешным опытом поведения в подобных неприятных ситуациях.