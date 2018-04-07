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В Стокгольме пройдет мемориальная церемония по жертвам теракта 2017 года
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В Стокгольме пройдет мемориальная церемония по жертвам теракта 2017 года 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Мемориальная церемония по жертвам теракта, который произошел 7 апреля 2017 года в Стокгольме, пройдет в субботу в шведской столице, сообщило правительство страны.
Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является 40-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.
Суд по делу о теракте начался 13 февраля и закончится 9 мая. Приговор ожидается во второй половине июня. В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение настаивает на пожизненном заключении Акилова и на его последующей высылке из Швеции с пожизненным запретом на въезд в страну. Акилов сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.
Как сообщили власти, мемориальный день в Стокгольме начнется службой в церкви Адольфа Фредрика, участие в ней примут члены правительства во главе с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, члены королевской семьи, родственники пострадавших, медицинский персонал, спасатели и полицейские, отличившиеся во время работы после теракта.
После службы в церкви запланирован мемориальный концерт, который пройдет в центре Стокгольма. Помимо официальной церемонии в городе в связи с годовщиной запланированы также общественные акции в память о погибших.
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