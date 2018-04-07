В Стокгольме пройдет мемориальная церемония по жертвам теракта 2017 года

Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является 40-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов , он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Суд по делу о теракте начался 13 февраля и закончится 9 мая. Приговор ожидается во второй половине июня. В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение настаивает на пожизненном заключении Акилова и на его последующей высылке из Швеции с пожизненным запретом на въезд в страну. Акилов сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.

Как сообщили власти, мемориальный день в Стокгольме начнется службой в церкви Адольфа Фредрика, участие в ней примут члены правительства во главе с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном , члены королевской семьи, родственники пострадавших, медицинский персонал, спасатели и полицейские, отличившиеся во время работы после теракта.

После службы в церкви запланирован мемориальный концерт, который пройдет в центре Стокгольма. Помимо официальной церемонии в городе в связи с годовщиной запланированы также общественные акции в память о погибших.