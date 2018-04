Лето на «Сплетнике»: Анна Седокова демонстрирует фигуру в бикини в Майами

Анна Седокова наслаждается солнцем и теплом в Майами и публикует фотоотчет об отдыхе на своей странице в Instagram. 35-летняя певица сфотографировалась в ярком оранжевом купальнике на фоне океана, показав загар и фигуру. А детские игрушки в ее руках на снимке намекнули, что в Америку вместе с ней прилетел сын Гектор, которому завтра, 8 апреля, исполнится год.

Когда ты на отдыхе #мама у тебя такие ассесоризззз (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.),

— подписала Анна фото.

Анна Седокова

Седокова устроила своим фолловерам в соцсети мини-экскурсию по отелю, в котором остановилась. Показала бассейны, блюда от шеф-повара и бесконечный пляж на побережье.

Песчаные пляжи на берегу океана регулярно появляются на странице артистки в Instagram. Например, в январе она загорала в Лос-Анджелесе и тоже делилась с поклонниками снимками в бикини.

Фото из Instagram Анны Седоковой

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Apr 5, 2018 at 5:17am PDT