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Ученые доказали, что легендарный «солнечный камень» викингов действительно работает
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Ученые доказали, что легендарный «солнечный камень» викингов действительно работает 

Naked-Science.ru 37 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Когда викинги ходили на драккарах в Гренландию в конце X века, компаса у них не было. Магнитный компас в Европе появился лишь в конце XVI века. Но как они преодолевали 1600 морских миль, не сбиваясь с курса три недели и более? При этом надо было «попасть» не во вполне большую Гренландию, а в определенное обжитое место.
Археолог Габор Хорват (Gabor Horvath) поясняет:
№Легенды викингов (так называемые саги) повествуют о таинственном инструменте, солнечном камне, при помощи которого они могли определить положение Солнца, невидимого в пасмурную или туманную погоду».
Например, в саге о короле Олафе (годы правления Норвегией: 955–1030 гг.) описывалась мистическая история, в которой он проводит ночь в странном вращающемся доме, где ночует и видит странный сон, в котором и описывается солнечный камень:
«Король заставил людей смотреть, и они нигде не могли видеть ясное небо. Затем он попросил Сигурдура рассказать, где в то время было солнце. Он дал четкое направление. Затем король приказал принести солнечный камень, поднял его и увидел, где свет излучается от камня, и таким образом проверил предсказание Сигурдур».
Описание напоминает некое волшебство. Однако в 1948-м году был найден экземпляр диска Уунартока из тех же легенд. Он в сочетании с неким «солнечным камнем» (solstenen), согласно легендам, был главным навигационным инструментом.
Ученые, проанализировав сохранившиеся тексты легенд и найденный прибор, поняли, что это специальные солнечные часы с пометками, обозначающими стороны света, и резьбой, которая соответствует изменением тени от гномона солнечных часов, «привязанному» к равноденствию и солнцестоянию весной и летом. При соблюдении правильного времени и места использования, то есть на северной широте около 61° и с мая по сентябрь погрешность прибора была всего лишь 4 градуса. Понятно, что викинги ходили в Гренландию именно летом.
Диск Уунарток /© pinterest.com  Для работы диска Уунартока требовался «солнечный камень». Археолог Т. Рамскоу из Дании еще в 1969 году предположил, что этот камень — некий природный кристалл, который поляризует проходящий через него свет.
Вспомним, что при прохождении через такой кристалл свет расщепляется на два луча с разной поляризацией. Соответственно, яркость видимых изображений зависит от поляризации исходного света и отличается между собой. Викинги смогли понять эту закономерность, и плавно меняли положение кристалла, пока оба видимых изображения не будут иметь одинаковую яркость. Метод весьма эффективен даже в туманную погоду.
На роль solstenen теоретически годились турмалин, иолит и исландский шпат. Ученые теоретически отдавали предпочтение последнему и опубликовали выводы в 2011-м году.
Кристалл исландского шпата / © ArniEin, Wikimedia Commons
Однако описанные выше идеи были лишь предположением. Расстояние очень велико; можно ли было добраться до Гренландии при помощи таких приборов?
Новое исследование показало: да, это реально. Г. Хорват использовал компьютерную модель морского путешествия из порта Берген (Норвегия) в поселок Хварф (Hvarf) на южном побережье Гренландии. Виртуальные корабли начинали свой поход в весеннее равноденствие или летнее солнцестояние. Облачность выбиралась случайным образом.
Затем программа имитировала использование кристаллов кальцита, кордиерита, турмалина и аквамарина с учетом реальных параметров этих минералов с определенной заранее частотой. Путешествие заканчивалось успешно, если корабль прибывал достаточно близко к горам побережья Гренландии в нужном месте.
Программа сверяла направление каждые три часа, и 92% кораблей прибыли успешно. Права, если направление сверялось каждые четыре часа, то успешность навигации резко падала: то места прибытия добиралось менее двух третей кораблей. Г. Хорват, комментируя результаты, уточняет позицию:
«Неизвестно, действительно ли Викинги использовали этот метод. Однако, если они это делали, то ориентировались точно».
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