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В Израиле отметили успехи в борьбе с палестинскими демонстрациями
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В Израиле отметили успехи в борьбе с палестинскими демонстрациями 

РИА Новости 36 минут назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь израильской армии Ронен Манлис назвал большим успехом то, что военные предотвратили прорыв границы палестинскими демонстрантами без потерь со своей стороны и добились заметного сокращения масштабов протеста по сравнению с событиями недельной давности.
Тысячи палестинцев вторую пятницу подряд устраивают беспорядки вдоль рубежей сектора Газа, где им противостоят израильские силы, применяющие оружие против наиболее агрессивных участников выступлений.
"Мы не понесли потерь от враждебной террористической деятельности, пограничные заграждения не были прорваны, израильский суверенитет не пострадал. Это большое достижение", — подвел итог событий пятницы бригадный генерал, слова которого приводятся в разосланном сообщении армии.
По данным палестинских медиков, в столкновениях погибли не менее восьми жителей сектора Газа, около тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа. Неделю назад, в первый день протестов, убитых было вдвое больше. Манлис говорит, что размах выступлений оказался значительно скромнее, чем в минувшую пятницу. Он объясняет это жесткостью первоначальной реакции, создавшей «фактор сдерживания» в отношениях с жителями и властями анклава.
"Отпор, который мы дали на прошлой неделе, обозначил (правящему в секторе Газа движению — ред.) ХАМАС наши правила и то, с чем мы не готовы мириться. Если на прошлой неделе сценарий включал десятки тысяч человек непосредственно на линии границы, то сегодня мы видели значительно меньше народу и значительно дальше от забора", — говорит представитель армии.
Военные насчитали примерно 20 тысяч протестующих на пяти участках границы против 40 тысяч неделей ранее.
В попытке защититься от пуль снайперов палестинцы жгли автомобильные покрышки, создавая дымовую завесу. Это тактическое новшество Манлис назвал «курьезом», дав понять, что оно не возымело эффекта, на который рассчитывали палестинцы.
"Они причинили ущерб окружающей среде, создали трудности с дыханием, к сожалению, в том числе для некоторых наших солдат, но в конечном счете у них не получилось под завесой дыма устроить то, что они собирались, хотя они и пытались повредить забор и устраивать нападения", — сказал он.
Протесты под общим названием «Великий марш возвращения» пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан. Организаторы собираются проводить их по меньшей мере до середины мая. Выступления призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.
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