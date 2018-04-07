Ростех: американцы вытесняют РФ с мирового рынка вооружений

Представитель госкорпорации Ростех заявил, что включения «Рособоронэкспорта» в американский «черный список» является не чем иным, как попыткой вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Об этом сообщил портал «Военное обозрение».

Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не сделаны. Однако то, что целью стал именно «Рособоронэкспорт», подтверждает истинную цель санкций

— представитель госкорпорации Ростех.

Вместе с тем он отметил, что все обвинения в адрес РФ являются лишь предлогом для этого.

Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция

— представитель госкорпорации Ростех.

Министерстве финансов США ранее объявили о расширении санкционного списка против РФ. Так, туда попали 38 российских чиновников и бизнесменов, а также ряд компаний.