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«Можно магазин открывать!»: Наталья Бардо похвалилась подаренными цветами
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«Можно магазин открывать!»: Наталья Бардо похвалилась подаренными цветами 

Eva.ru 51 минуту назад
Фото: Eva.ru
Российская актриса Наталья Бардо пятого апреля отметила день рождения. Конечно же, девушку поздравили ее близкие и друзья, и, само собой, это событие не обошлось без цветов в качестве подарков. Фотографию с букетами девушка выложила в своем личном микроблоге, поразив подписчиков количеством презентов.
Звезде комедийного сериала «Улётный экипаж» пятого апреля исполнилось тридцать лет. В этот день актриса театра и кино сделала несколько публикаций в Инстаграме, в одной из которых поблагодарила свою маму за все, что она сделала для нее, а в другой просто решила похвалиться количеством цветов, подаренных ей в честь ее праздника. «Спасибо мои любимые! Все цветы не влезли в кадр! Машинами перевозили ваши букеты! Это счастье! Таких друзей нет ни у кого!»
Под публикациями поклонники Натальи, конечно же, принялись поздравлять своего кумира. И если первая была просто завалена теплыми пожеланиями в ее адрес, то вторая уже не обошлась без любопытных сравнений. Увидев Бардо в комнате, заставленной различными букетами, ее подписчики пришли к мнению, что с таким количеством цветов можно запросто открывать свой магазин. «Даже пришлось мебель убрать?» «Можно магазин открыть!» «Я уже подумал, что это магазин цветов!» «Наше солнышко! Ты этого достойна!» «Отдельная комната для цветов?» «Можно открывать свой цветочный магазин!» Стоит отметить, что Наталья является довольно разносторонней творческой личностью. Кроме съемок в кино и игры на сцене, девушка выпускает свои песни и даже записала официальную кавер-версию мирового хита Alejandro Леди Гага на русском языке, а также была замечена на телевидении в качестве ведущей развлекательного шоу и в нескольких музыкальных клипах.
А на премьере фильма «Близкие» на Кинотавре Бардо появилась в очень стильном и сексуальном образе, произведя на публику одно из самых приятных впечатлений.
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