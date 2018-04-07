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HyperX представила игровую мышь Pulsefire Surge RGB
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HyperX представила игровую мышь Pulsefire Surge RGB 

Игромания.ру 52 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Компания HyperX анонсировала игровую мышь Pulsefire Surge RGB с оптическим сенсором Pixart PMW 3389, максимальное разрешение которого составляет 16 000 dpi. Манипулятор получил шесть программируемых кнопок и переключатели Omron с ресурсом 50 млн нажатий.
HyperX Pulsefire Surge RGB оснащена светодиодной подсветкой и индикатором, отображающим выбранное разрешение сенсора. Мышь подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля длиной 1,8 м. Манипулятор поддерживает фирменное программное обеспечение HyperX NGenuity, которое позволяет программировать макросы.
HyperX Pulsefire Surge RGB поступит в продажу в ближайшее время по рекомендованной цене 70 долларов.
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