HyperX представила игровую мышь Pulsefire Surge RGB

Компания HyperX анонсировала игровую мышь Pulsefire Surge RGB с оптическим сенсором Pixart PMW 3389, максимальное разрешение которого составляет 16 000 dpi. Манипулятор получил шесть программируемых кнопок и переключатели Omron с ресурсом 50 млн нажатий.

HyperX Pulsefire Surge RGB оснащена светодиодной подсветкой и индикатором, отображающим выбранное разрешение сенсора. Мышь подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля длиной 1,8 м. Манипулятор поддерживает фирменное программное обеспечение HyperX NGenuity, которое позволяет программировать макросы.

HyperX Pulsefire Surge RGB поступит в продажу в ближайшее время по рекомендованной цене 70 долларов.