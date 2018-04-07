В Госдепе США назвали Россию виновницей «изоляции от Запада»

"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявил источник.

По его словам, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации».

Источник также добавил, что, несмотря на санкции, американская администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине Сирии , контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам.

"Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", — подчеркнул источник.