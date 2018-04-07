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В Госдепе США назвали Россию виновницей «изоляции от Запада»
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В Госдепе США назвали Россию виновницей «изоляции от Запада» 

Газета.Ru 33 минуты назад
В США полагают, что Россия сама себя изолирует, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя американского Госдепа.
"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявил источник.
По его словам, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации».
Источник также добавил, что, несмотря на санкции, американская администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам.
"Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", — подчеркнул источник.
Ранее МИД России опубликовал ответ министерства на новые санкции США в отношении российских бизнесменов и чиновников.
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