Ещё
В Волгограде выставили наружу старые эскалаторы «Пионерской»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде выставили наружу старые эскалаторы «Пионерской» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На станции скоростного трамвая «Пионерская» продолжаются работы по замене эскалаторов. Те самодвижущиеся лестницы и скрытые от глаз пассажиров механизмы, вынесли из станции и временно поставили перед входом.
Все работы должны закончить к середине апреля
Старые эскалаторы на станции уже демонтировали и вынесли наружу. Новые механизмы — пока не привезли. Спешащие на трамвай пассажиры, спускаются вниз пешком по узкой лестнице.
— Все работы должны закончить к середине апреля, но это как пойдет. К примеру, на снос этой конструкции у нас ушло около двух недель. Теперь ждем когда доставят новую технику, тогда и ставить будем, — говорит специалист Виктор Алиев.
Разобранные эскалаторы на станции скрывают за деревянным ограждением. Сейчас там нет ни механизмов ни лестниц. Только освобожденный от старой техники провал. Кстати, замена эскалаторов грозит не только «Пионерской».
— Ждем, что после «Пионерской», очередь дойдет до станций: «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная». Уже сейчас стартовал конкурс на поставку нового оборудования и деталей, — говорит Виктор Алиев.
Модернизируют старые скороподъемники по причине высокой изношенности
— Работы на станции «Пионерская», где нашими, отечественными поставщиками, будут установлены эскалаторы типа LE-6 закончатся к концу апреля, — рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области, — Работы на других станциях продлятся чуть дольше и стартуют ориентировочно в мае. Успеют ли заменить эскалаторы до основного наплыва гостей города и матчей ЧМ-2018 пока неизвестно.
v1.ru: последние новости
Владимир Путин отправил в отставку начальника ГСУ ГУВД по Волгоградской области Светодиодная «радуга» и кресла для амфитеатра: как готовят мемориальный парк Волгограда «Никого у нас тут не было»: под Михайловкой село осталось наедине с большой водой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня86
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США456
«Россия сама изолирует себя от Запада»42
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса388
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского135
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение