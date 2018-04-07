В Волгограде выставили наружу старые эскалаторы «Пионерской»

На станции скоростного трамвая «Пионерская» продолжаются работы по замене эскалаторов. Те самодвижущиеся лестницы и скрытые от глаз пассажиров механизмы, вынесли из станции и временно поставили перед входом.

Все работы должны закончить к середине апреля

Старые эскалаторы на станции уже демонтировали и вынесли наружу. Новые механизмы — пока не привезли. Спешащие на трамвай пассажиры, спускаются вниз пешком по узкой лестнице.

— Все работы должны закончить к середине апреля, но это как пойдет. К примеру, на снос этой конструкции у нас ушло около двух недель. Теперь ждем когда доставят новую технику, тогда и ставить будем, — говорит специалист Виктор Алиев.

Разобранные эскалаторы на станции скрывают за деревянным ограждением. Сейчас там нет ни механизмов ни лестниц. Только освобожденный от старой техники провал. Кстати, замена эскалаторов грозит не только «Пионерской».

— Ждем, что после «Пионерской», очередь дойдет до станций: «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная». Уже сейчас стартовал конкурс на поставку нового оборудования и деталей, — говорит Виктор Алиев.

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