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Народный календарь. 7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Бабий праздник
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Народный календарь. 7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Бабий праздник 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Этот день в народе праздновали еще с давних пор — радостный день, когда архангел Гавриил принес Марии благую весть о том, что в нее будет ребенок — Сын Божий, Спаситель.
Поскольку праздник этот выпадал, как правило, на Великий Пост, его отмечали, но скоромного все же не ели. Зато позволяли себе кулебяку — пирог с рябой или капустой.
В этом году Благовещение, Бабий праздник по-народному, выпадает на канун Пасхи. Если бы они совпали календарно, этот день был бы ознаменован двойным праздником и назывался Кириопасхой. Но так бывает очень редко — последний раз это было в 1991 году, а в следующий раз случится только в 2075-м.
По народным и православным традициям Благовещение — один из главных праздников в году. В народной традиции день считался также днем третьего прихода весны — обычно на него выпадала хорошая погода. Первый приход весны, напомним, встречали на Сретенье, второй — на Сороки.
На Благовещение, как и на любой другой большой праздник, грехом считалась работа — любая. Поэтому и звался день Бабьим праздником — даже женщинам-труженицам было велено в этот день отдыхать. Считалось, что даже птицы в этот день не вьют гнезд — тоже отдыхают, а если позабудут о празднике, то три дня в наказание не смогут летать!
По традиции, люди в этот день выкупали у ловцов птиц пташек и выпускали их. Птицы летели в небо, чтобы просить у Господа милости для тех, кто даровал им свободу.
Кроме того, Благовещение считалось днем земли — Господь освящал ее на урожаи, осенял своим добром и семена, так что с этого момента важно было все сеять в срок, чтобы по своей вине не проспать земледельческую удачу. Ну а те, кто особенно верил в приметы, доставали из погреба прошлогодний кочан капусты, сорванный еще по осени, разламывали его и, если повезет, обнаруживали в нем семена — которые считались самыми лучшими для посадки. Такая находка сулила удачу.
На Благовещение трудами по дому не занимались, но сжигали на кострах старые соломенные матрацы. Чтобы избежать болезни, было принято держать в этом дыму нательное белье и одежду — дым прогонял «лихоманку». Если на Благовещение шел дождь — это считалось приметой «на урожай» ржи.
Именины в этот день празднуют Тихон и Савва.
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