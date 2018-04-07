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Антикоррупционная политика: итоги недели 2—9 апреля
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Антикоррупционная политика: итоги недели 2—9 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: pasmi.ru
Путин признал, что власти «давят» конкуренцию ради собственного удобства
Президент Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета, заявил о колоссальных масштабах картелизации экономики страны, которую стимулируют сами власти. По словам президента, чиновники в регионах создают «тепличные условия» для собственных предприятий, выдавливая из закупочного процесса малый и средний бизнес и убивая конкуренцию в стране.
В Минфине подсчитали, что 96% госзакупок в 2017 году провели «для своих»
Госкомпании в 2017 году закупили товаров и услуг на 18,7 трлн рублей, при этом 96% госзакупок были проведены на неконкурентной основе. К такому выводу пришли в министерстве финансов РФ, отметив, что госкомпании придумали для себя около пяти тысяч способов определения поставщиков в обход конкурентных процедур.
Чиновники, олигархи и главы госкомпаний: кто подпал под санкции США
Правительство США подготовило новый санкционный список, в который внесли более 20 крупных российских чиновников и бизнесменов, в том числе руководителей госкомпаний, а также десяток юридических лиц. Всем участникам списка запрещено заключать сделки с американцами и хранить свои активы в США.
Антикоррупционные законопроекты президента направлены в комитеты Госдумы
Предложенные президентом Владимиром Путиным проекты о противодействии коррупции направлены в профильные комитеты и в ближайшее время будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Госдумы.
Госдума в 2017 году приняла свыше 40 законов, ужесточающих наказание для бизнеса
Инициативы Государственной думы с 2014 по 2017 год регулярно ужесточают законодательство в сфере экономической деятельности, выяснили специалисты Экспертного координационного центра.
ФАС предлагает закрыть для больших компаний доступ к мелким госзаказам
Малый и средний бизнес в России нуждается в специальном реестре видов работ, которые ограждены от посягательств крупных компаний при проведении госзакупок. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе, отметив, что большие игроки все время теснят более мелких, буквально отнимая у них работу.
Бывший кемеровский губернатор Тулеев может возглавить областной парламент
Отправленный в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев примеряет на себя должность спикера регионального совета народных депутатов. Экс-губернатор уже получил депутатский мандат, а место председателя совета ему могут освободить на следующей неделе.
ОНФ назвал госкомпании, закупающие самые дорогие медполисы для своего начальства
Общероссийский народный фронт опубликовал новый «Индекс расточительности», в котором собрал топ-10 компаний с госучастием, которые тратят самые большие суммы на покупку полисов ДМС для своего руководства. Изучив данные рейтинга, активисты пришли к выводу, что траты на медицинское страхование в госкомпаниях необходимо нормировать, так как сами служащие в погоне за излишествами не собираются экономить бюджетные средства.
Правоохранители планируют провести в Кемеровской области зачистки по дагестанскому сценарию, генпрокурор Чайка снова требует полномочий, Путин предлагает расширить список наказаний для судей, а Дума отклоняет проект закона об уголовном наказании должностных лиц за незаконное обогащение. Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 26 марта — 1 апреля».
pasmi.ru: последние новости
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