Да мы их валежником закидаем — Госдума разрешила!

Госдума сначала запретила собирать валежник, а теперь сама же и разрешила. В нашумевшей истории разбирался Sobesednik.ru

Будущее Отечества, честно признаться, было под большим вопросом, но теперь точно заживем. И не сомневайтесь, победим.

Что же такого эпохального случилось? Да Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий с 1 января 2019-го… сбор валежника. Без специального разрешения.

Напоминаем: у нас на дворе XXI век. Почти что конец его первой четверти. А еще двор представляет собой энергетическую сверхдержаву. И теперь этот статус не сможет оспорить ни одна сволочь! У нас миллионы километров газовых труб, которые мы не знаем, куда бы еще протянуть. А еще наши граждане отныне могут собирать опавшие ветки и поваленные деревья, не совершая при этом уголовного преступления. И спокойно отапливать ими свои дома. Потому что газовые трубы, они, конечно, длинные и гибкие, но дотянуться могут не везде и не всегда. Почему? Да не почему! Это вопрос геополитический, и со свиным рылом в него соваться не рекомендуем. Марш в лес! Теперь можно!

По секрету сообщаем: сбор валежника в лесу стал незаконным в 2006-м, и угадайте с трех раз, какой именно орган совершил в трех чтениях это волшебство. Но теперь пришли спасители — депутаты от ЕР , СР и КПРФ во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым . Они дополнили Лесной кодекс РФ понятием валежника как «недревесного лесного ресурса», что и совершило революцию в отечественной энергетике. Уже отчетливо видим, как плющит от зависти Илона Маска и как мылят веревки мировые лидеры индустрии.

Ждем теперь, когда депутаты наконец закончат возню с документами по свободному сбору ягод. Про траву и коренья тоже что-нибудь принять не помешает, но мы потерпим. А как примут про грибы, миру в течение следующих пяти минут непременно явится новое экономическое чудо.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Да мы их валежником закидаем!».