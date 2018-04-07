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В России запретили продавать детям лотерейные билеты
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В России запретили продавать детям лотерейные билеты 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России запрещено распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, среди граждан, не достигших 18 лет. Соответствующий закон вступил в силу 7 апреля.
Согласно поправкам, теперь покупатели лотерейных билетов будут подтверждать свой возраст при помощи паспорта. Также законом запрещён приём ставок от несовершеннолетних, выплата, передача и предоставление им выигрышей.
Кроме того, документом вводится норма об обязательной идентификации участника лотереи, если он выиграл сумму свыше 15 тысяч рублей. Если размер выигрыша меньше, идентификация осуществляется только при возникновении сомнений в возрасте победителя.
Госдума приняла закон 22 февраля 2018 года, Совфед одобрил его 28 февраля. Президент подписал документ 7 марта.
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