Майские праздники 2018: официальные выходные в России

Майские праздники являются долгожданными. Как отдыхаем в 2018 году и какие официальные выходные будут в России можно узнать с помощью производственного календаря.

Май ждут с нетерпением как взрослые, так и дети. Прекрасное время — за окном светит солнышко, согревая теплыми лучами. Многие россияне уже готовятся к дачному сезону. Однако, спешить с поездкой на дачу не стоит, впереди ожидают праздничные гулянья.

Майские каникулы

Начало месяца начнется с длинных выходных. В период с 29 апреля по 2 мая россияне смогут отдохнуть. Это хорошее время, чтобы насладиться природой и побыть всей семье на пикнике.

Следующий выходной выпадает на 9 Мая. Переносов не будет, праздник продлится лишь 1 день. Единственное, 8 числа ожидается сокращенный рабочий день.

В месяце будет 20 рабочих дней. Они выпадают на следующие числа: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.

Государственные праздники

Майские каникулы — прекрасная пора. Хороший шанс набраться сил к дачному сезону, отдохнуть перед предстоящей работой.

1 мая Как отдыхаем на майские праздники, начиная с первого числа? Праздник Весны и Труда, он посвящен трудящимся. Россияне смогут провести время в хорошей компании. На площадках пройдут демонстрации, в парках развернутся гулянья.

Каждый год на площади собирается полмиллиона россиян, гостей столицы, желающих отдохнуть. С утра проходят праздничные шествия, начало мероприятия запланировано на 10 часов. Пришедшие люди смогут окунуться в атмосферу прошлых лет, прочувствовать силу духа былых товарищей. Также в этот день, по традиции, президент России вручает героям труда медали.

Такие мероприятия запоминаются, а официальные майские праздники в России — отличный повод провести время с семьей, собраться дружной компанией в парке.

2 мая Еще один официальный выходной, который будет предоставлен россиянам в 2018 году. Массовые мероприятия уже закончатся. Однако, не нужно отчаиваться, выходные продолжаются. Значит, вся семья может выехать на пикник. Отдых на природе поможет семье стать дружной, зарядит массой положительных эмоций.

8 мая Рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет сокращенным. Россияне смогут прийти домой с работы на час раньше, подготовиться к празднику.

9 Мая День Победы. К этому празднику особое отношение. Россияне отмечают победу Советской армии над Германией в Великой Отечественной войне. Со времен страшной войны прошло 73 года.

9 мая — красный день календаря, данный официальный майский праздник в России никогда не переносится. Все россияне и в 2018-ом смогут в этот день отдохнуть от работы, стать участниками культурно-массовых мероприятий.

Организаторы решили начать праздник с возложения цветов. В столице можно увидеть парад, в парках развернутся гулянья. Отдыхающие смогут попробовать полевую кухню, ознакомиться с военной техникой. Музеи, выставки также распахнут двери перед посетителями.

Для молодежи будут организованы флешмобы, они пройдут на площадях. Звезды эстрады примут активное участие в праздничных мероприятиях, исполнят знаменитые хиты.

Для желающих посмотреть кино будет работать кинотеатр, он расположится под открытым небом. Отдыхающие смогут посмотреть фильмы военной тематики.

Майский праздник в 2018 году завершится фейерверком, который начнется в 21.00. В это время небо будет украшено множеством ярких огней, отдыхающие люди смогут насладиться удивительной красотой, ведь на майские праздники салюты отличаются своим великолепием. Их с нетерпением ждут дети и взрослые.

Отдыхающие должны быть готовы к тому, что движение транспорта будет ограничено, некоторые маршруты изменят свое направление. Что касается метро, оно будет работать в обычном режиме.

Какие праздники еще отмечают в мае в 2018

Кроме государственных праздников, в мае будут и другие. Выходные в эти дни не предусмотрены, но многие россияне относятся к ним с особым трепетом. Наиболее значимыми выступают следующие праздники:

17 мая — Вознесение Господне. Пройдет через 40 дней с момента проведения Пасхи. Праздник является значимым для христиан. Считается, что Иисус Христос попал на небо и ждет людей, чтобы они прожили с ним долгую жизнь;

24 мая — День славянской письменности. Все вспоминают Кирилла и Мефодия.

Кроме того, в мае 3 дня поминают усопших. Эти даты приходятся на следующие числа:

9 мая — день памяти погибших воинов;

25 мая — день памяти усопших, погибших насильственной смертью;

26 мая — Родительская суббота. День предназначен для поминания родственников и близких людей, которые ушли из жизни.

Как видно, май богат на праздники. Несмотря на то, что не все из них являются красным днем календаря, помнить о них все же стоит.

Чем заняться на майские праздники

Май является одним из самых любимых и долгожданных месяцев. Майские праздники у всех ассоциируются с отдыхом на природе. Для каждого найдется развлечение по душе.

Семьям, которые предпочитают активный образ жизни, можно отправиться в лес, на речку, дачу. Песни под гитару, подвижные игры помогут провести время с удовольствием и запомнить майские выходные на долгие годы.

Россияне, которые предпочитают отдыхать в городе, смогут посетить развлекательные мероприятия. Кроме того, двери театров, кино, музеев, выставок будут открыты перед посетителями.

Майские праздники позволяют отправиться в путешествия. Можно выбрать тур по российским городам или съездить за границу. В любом случае удастся получить массу удовольствия от поездки, зарядиться положительными эмоциями.

Майские праздники необходимо планировать, так как в каждом городе будет очень насыщенная праздничная программа. Для отдыхающих будут представлены различные культурно-массовые мероприятия, на площадях пройдут концерты с участием знаменитостей.

Такие праздники лучше всего проводить с семьей. Развлекательные программы будут интересны как малышам, так и их родителям.