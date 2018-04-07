Сказки о самолетах, в которые пора перестать верить

Миф 1: в салоне самолета пониженное содержание кислорода На самом деле:совершенно неверное представление у тех, кто думает, что в салоне самолета специально предусмотрено пониженное содержание кислорода, чтобы пассажиры успокоились и поскорее уснули. Ведь если верить этому мифу, то пилоты воздушного судна тоже должны были бы быть полусонными и расслабленными. Поэтому не стоит слепо доверять мнению некоторых людей. Миф 2: кислородные маски являются муляжами На самом деле:ошибаются все те, кто считает, что у кислородных масок совершенно нет доступа к кислороду. В случае разгерметизации самолета или резком перепаде давления в салоне можно рассчитывать на 12-минутный запас кислорода. Миф 3: выключать сотовые телефоны необходимо, чтобы не мешать навигационной системе самолета На самом деле:отключать смартфоны во время перелета вас просят не потому, что вы можете помешать движению самолета, а для того, чтобы вы были внимательными и не пропустили важную информацию о полете или объявление от стюардессы. Миф 4: самолет летит на автопилоте На самом деле:автопилот — это лишь усовершенствованная система навигации, благодаря которой можно получить важную информацию о направлении движения и положения самолета в воздухе. Однако управляет воздушным судном исключительно капитан и первый офицер, который больше известен как второй пилот. Миф 5: молния может нанести серьезный урон самолету На самом деле:безусловно, пролетая над океаном и попадая в определенные тропические условия, можно испытать не самые лучшие ощущения, однако переживать не стоит. Молнии хоть и попадают частенько в самолеты, однако они не смогут нанести серьезный урон, так как на крыльях установлены специальные громоотводы. Поэтому спокойно наслаждайтесь полетом и не думайте о плохом. Миф 6: в воздухе можно опьянеть намного быстрее На самом деле:вот уж глупость! Нет, мы не говорим о том, что надо пить на борту самолета, но и степень вашего опьянения не зависит от того, употребляете вы крепкие напитки в воздухе или на земле. Просто высота и обезвоживание на некоторых людей действуют своеобразно: появляется головокружение, тошнота и другие симптомы, похожие на те, когда вы переберете с алкоголем. Миф 7: большие авиалайнеры являются более безопасными На самом деле:маленькие частные самолеты не являются опаснее своих огромных коммерческих собратьев. Ключевую роль здесь играет мастерство пилота и его умение быстро принимать решение в критических ситуациях. Миф 8: ремень безопасности снижает шансы на выживание На самом деле:все с точностью до наоборот. Ремень безопасности как раз может спасти вам жизнь в случае авиакатастрофы. Да и во время попадания в зону турбулентности данный ремень тоже может оказать вам услугу. При сильных подбрасываниях на воздушных ямах есть шанс остаться в кресле, не удариться головой о багажное отделение и не причинить вред своим соседям. Поэтому пристегиваться во время полета действительно необходимо. Миф 9: открывать дверь самолета во время полета опасно для жизни На самом деле:вы просто не сможете это сделать. А все потому, что во время полета двери оказываются под большим давлением, и чтобы просто их открыть, понадобится действительно богатырская сила и упорство. Фото: Shutterstock