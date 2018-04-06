В Петербурге увеличат протяжённость путей для трамвая «Чижик»

Санкт-Петербурге увеличат протяжённость путей для частного пассажирского трамвая «Чижик», сообщает Newinform.

Как рассказали в пресс-службе Транспортной концессионной компании, началось строительство участка пути от проспекта Наставников до проспекта Энтузиастов.

В настоящее время проводится демонтаж контактной сети. Затем будут поставлены специальные опоры и создана новая сеть для обеспечения работы трамвая.

Ранее ФАН сообщало, что остановки для трамвая «Чижик» планируют открыть в Петербурге в мае.