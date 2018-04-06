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В Петербурге увеличат протяжённость путей для трамвая «Чижик»
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В Петербурге увеличат протяжённость путей для трамвая «Чижик» 

RT на русском 1 час назад
В Санкт-Петербурге увеличат протяжённость путей для частного пассажирского трамвая «Чижик», сообщает Newinform.
Как рассказали в пресс-службе Транспортной концессионной компании, началось строительство участка пути от проспекта Наставников до проспекта Энтузиастов.
В настоящее время проводится демонтаж контактной сети. Затем будут поставлены специальные опоры и создана новая сеть для обеспечения работы трамвая.
Ранее ФАН сообщало, что остановки для трамвая «Чижик» планируют открыть в Петербурге в мае.
RT на русском: последние новости
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