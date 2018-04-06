Ещё
Жаров не видит репутационных рисков во включении в санкционный список США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жаров не видит репутационных рисков во включении в санкционный список США 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров не видит репутационных рисков во включении в санкционный список минфина США.
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.
"Репутационных рисков не вижу, одни преимущества — компания отличная. Кроме того, это знак эффективной работы нашей службы", — сказал он РИА Новости.
Он сообщил, что включение в этот список не стало для него неожиданностью. Ему неизвестно, почему в отношении него ввели санкции. «Это вопрос к минфину США», — сказал Жаров.
Отвечая на вопрос, намерен ли он в будущем оспорить санкции, глава Роскомнадзора сказал: «Время покажет».
РИА Новости: последние новости
Госдеп не комментирует информацию о замалчивании США данных о "Новичке" Санкции США бьют по простым американцам, заявили в МИД В Париже продали на аукционе письмо следователя, занимавшегося гибелью царя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня83
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США241
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса360
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского107
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра37
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение