Жаров не видит репутационных рисков во включении в санкционный список США

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.

"Репутационных рисков не вижу, одни преимущества — компания отличная. Кроме того, это знак эффективной работы нашей службы", — сказал он РИА Новости.

Он сообщил, что включение в этот список не стало для него неожиданностью. Ему неизвестно, почему в отношении него ввели санкции. «Это вопрос к минфину США», — сказал Жаров.

Отвечая на вопрос, намерен ли он в будущем оспорить санкции, глава Роскомнадзора сказал: «Время покажет».