Как ещё в 1760 году русские войска взяли штурмом Берлин

Захваченная в сентябре 1760 года русско-австрийскими войсками прусская столица не побыла в оккупации и недели — спустя шесть дней, до подхода к Берлину главных сил короля Пруссии Фридриха II, она была оставлена завоевателями. Между прочим, берлинские пруссаки, страшившиеся темных звероподобных русских, в результате оказались неправы — больше всего над жителями поверженной столицы Пруссии поглумились «цивилизованные» австрийцы.

Елизавету слушались, на Петра оглядывались

Франция и Причиной Семилетней войны середины XVIII века стало усиление влияния Пруссии, которой правил воинственный король Фридрих II. Англия Россия объединились в антипрусскую коалицию. Решительностью и умением стратегия и тактика русской армии в боях с пруссаками не отличались. Во-первых, прежде нашим воякам не приходилось сражаться с таким блестящим, как тогда считалось, противником. Во-вторых, военачальники избегали форсирования событий вследствие затяжного и явно предсмертного недуга императрицы Елизаветы Петровны — у ее наследника Петра Федоровича были более чем дружественные чувства к Фридриху II, он обожал все прусское и, ясное дело, категорически не хотел воевать в этой страной.

Отступления русских войск под командованием генерала-фельдмаршала Степана Апраксина после первого крупного сражения в Семилетней войны под Гросс-Егерсдорфом (победа, к слову, в нем была за нами) — тоже следствие подобной оглядки: до Апраксина донесли, что императрица тяжело больна, и главком побоялся гнева престолонаследника Петра Федоровича. За подобную перестраховку Апраксин потом дорого заплатил — разжалованный выздоровевшей Елизаветой Петровной, он оказался в тюрьме, где вскорости и умер.

На Берлин!

Успешный штурм прусской столицы для активизировавшихся русских войск должен был стать операцией по поднятию их боевого духа — к 1760 году Фридрих II, умело используя несогласованность в действиях армий коалиции, выиграл ряд важных сражений.

Берлин представлял собой крепость, довольно слабую с точки зрения обороны — ни мощных стен, ограждавших город, ни серьезного гарнизона защитников. Основные силы пруссаков сражались с австрийцами в Силезии. Русская армия в данной ситуации должна была внезапно овладеть Берлином. В общей сложности, в штурме столицы Пруссии в конце сентября 1760 года приняли участие порядка 40 тысяч солдат и офицеров русского и австрийского корпусов. Русский авангард шел под предводительством Готтлоба Тотлебена, урожденного немца, знавшего Берлин как свои пять пальцев.

Тотлебен с подчиненными прибыл к предместьям Берлина, опередив основные силы. Первая попытка взять столицу успехом не увенчалась — пруссаки отчаянно сопротивлялись. Но при подходе основных сил русских под командованием генерала Чернышева обороняющимся стало ясно, что город осады не выдержит. Они решили сдать Берлин. Тотлебена прусскам удалось уговорить отпустить капитулировавший берлинский гарнизон из города. Чернышев рассвирепел, когда узнал, что за его спиной творится такая военная «дипломатия». Русские кавалеристы настигли и разбили отступающих пруссаков.

Русские урезонивали австрийцев

Страхи берлинского населения по поводу бесчинств русских солдат оказались напрасными — грабежами и погромами в Берлине главным образом занимались подданные Австрии . Разошлись они настолько, что в отдельных случаях мародеров усмиряли русские патрули. Король Пруссии быстро среагировал на захват столицы и направил свои основные вилы на освобождение Берлина. Пробыв в захваченном городе всего 6 дней, русско-австрийские войска его покинули — генерал Чернышев не хотел ввязываться в эту битву.

Все шло хорошо до Петра III Русская армия, хотя и ушла из Берлина, своего потенциала не растеряла, чего нельзя было сказать о войсках Фридриха II — они стремительно утрачивали боеспособность. Вскоре под контролем России оказалась вся Восточная Пруссия, ее жители присягнули русской императрице. Но смерть Елизаветы Петровны поставила крест на всех успешных военных начинаниях российской армии — на престол вступил Петр III и все «отыграл взад» — с Пруссией было заключено перемирие, завоеванные территории ей вернули, да еще и подбросили русских войск, чтобы воевать с австрийцами. Петра Федоровича за подобную инициативу «отблагодарила» собственная жена — Екатерина Алексеевна в результате переворота при активной поддержке оскорбленных действиями нового императора гвардейцев сбросила супруга с престола. Через неделю после смещения с трона Петр III при загадочных обстоятельствах скончался.